台中1名男子離婚後與2名女兒同住，他在2015年起開始性騷擾就讀國小的大女兒，會當眾撫摸女兒的胸部與下體，甚至染指小女兒，檢察官蒐集2名女兒的說詞與各方證據後依法起訴，法官認定男子對大女兒犯下98次強制性交、62次強制猥褻，對小女兒1次強制猥褻，以一罪一罰重判598年，合併處13年徒刑。可上訴。

判決書指出，男子離婚後與妹妹和2名女兒同住，他在2015年大女兒讀國小4年級起，就會趁家中無人時，以每個月2、3次頻率對大女兒性侵害，甚至會在公眾場所撫摸女兒的胸部與下體，去年12月他帶女兒到園遊會遊玩時，還趁機隔著衣服從大女兒身後撫摸胸部。

某次男子見小女兒趴在客廳地板上玩平板電腦，就坐在對方身旁撫摸女兒的屁股與下體，直到大女兒見狀後馬上怒喝「你在幹什麼？」才讓男子最後罷手離開。

此事曝光後，男子辯稱當天只是把小女兒的臀部當作枕頭躺著，並坦承有對大女兒騷擾；法官認定男子自2015年起至今5年多，對大女兒犯下下強制性交罪98次、強制猥褻罪62次，而對小女兒犯下1次強制猥褻罪，依一罪一罰每罪各處7年2月至8月不等徒刑，刑期合計達598年6個月，合併應執行13年徒刑。

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