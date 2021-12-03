對於是否介入週刊報導林秉樞的過程？前民進黨立委段宜康今（3）日在臉書回應，林秉樞和他認識很久，不過這將近10年來，見面的次數並不多，大半是在FB或line上的聯繫。段宜康強調，鏡週刊在報導之前，守著媒體原則，給他的訊息不多，但已經足以讓他相信林秉樞一再欺騙他。

段宜康臉書全文如下：

林秉樞和我認識很久，應該早在2012年，他和幾位年輕朋友來找我參加談論時事的聚會開始。不過這將近10年來，見面的次數並不多，大半是在FB或line上的聯繫。

上週三（11/24）我參加了他母親的告別式，印象中他常常告訴我母親對他的重要。在告別式現場人很多，我特別注意到有幾位員警在門口。

第二天（11/25）他急著找我，幾通電話講了3個重點：

1.

他說有警察是因為馬文鈺去告別式鬧場，發傳單說他打高嘉瑜。

2.

週刊拍到他和高嘉瑜一前一後進旅館，但沒有其他畫面。

3.

因為他不希望出名，高嘉瑜又是新聞焦點，如果週刊一定得報導，可不可以不要在他母喪剛辦完的這個時候；他的名字是不是可以不要出來？

我這時才知道他和高嘉瑜是男女朋友。

11/24（四）當天下午，週刊告訴我，他們只能透露：林秉樞講的不是事實，過程很嚴重，有施暴和限制人身自由；而且他們很有把握！

我一聽儍了。週刊的朋友說因為他們蒐證尚未完成，要求我不能打草驚蛇，希望我只能回答林秉樞說：還在查證，不會那麼快上刊，也一定會給他回應機會。

林秉樞對我的說法一直改變，先説是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現他和前女友的影片，所以吃醋要害他。

鏡週刊在報導之前，守著媒體原則，給我的訊息不多，但已經足以讓我相信林秉樞一再欺騙我。但不過守著對週刊朋友的承諾，我只能在報導之前應付這個我認識10年，但其實完全陌生的人⋯

他傳給我的line，我不能完整提供，因為他提到找了許多名人協助，也不知真假。那些人我也只是在媒體上見過，並無管道查證，披露了並不公平，而且他們也都是受害者。

林秉樞傳給我的最後一則訊息是在11/30（二）報導出來的當天晚上：

「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您。」

無言以對。