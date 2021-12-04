台中1名男子在網路上認識離婚女子小芳（化名）僅8天就展開猛烈追求，甚至偷拿對方鑰匙讓對方不得已到他家中，他再強迫小芳與他同居，最後甚至拉扯對方頭髮，以剪刀抵住對方脖子威脅並性侵得逞，他在法庭上還辯稱一切都是小芳自願，遭法官痛批犯後不斷狡辯，傷害罪與加重強制性交罪，判刑9年6月。

判決書指出，男子在去年3月28日透過社群網站認識小芳後，2人僅聊天8天，4月4日他就約小芳見面，隔天再約小芳與小芳的未成年女兒一起逛街，最後在搭車將對方女兒送往小芳前夫家；不料他卻趁著小芳短暫下車時，將對方放在包包內的機車、住家鑰匙拿走。

等到男子與小芳在車內時，他就對小芳說鑰匙被他拿走了，且不願意還給對方，並轉身回到住處，小芳迫於無奈之下只好跟著男子到住所，男子最後頻頻表達愛意，並請求小芳與他同居遭拒，他竟一怒之下拿剪刀欲剪斷對方背包背帶，甚至拉扯小芳頭髮拖到床上，並拿剪刀抵住對方脖子威脅不能離開。

男子對小芳說「妳走的話，要死一起死」、「妳信不信妳再走一次，我就讓妳死」最後性侵得逞；小芳控告後，男子還辯稱無拿取鑰匙，2人是合意性交，但法官不採信；法官認為男子以言語恐嚇等手段性侵得逞，加上犯後仍不斷狡辯，難認其犯後態度良好，改依傷害罪與加重強制性交罪，判刑9年6月。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110