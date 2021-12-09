北市一名年輕女子，與男友阿全（化名）從國中開始交往8年，阿全常借住她家還使用女子手機。不料女子某日用iPad追劇，拿借給阿全的手機連網，卻意外發現裡面竟有他趁自己母親服用藥物沉睡，指侵的影片，怒罵「真的是垃圾」。女子母親報警提告，台北地院依乘機性交罪判阿全3年8月徒刑。可上訴。

根據判決書，2018年9月某日凌晨，阿全借宿女友位於北市萬華區住家，先用激將法「妳不可能喝那麼多」灌醉女友，再趁女友媽媽酒後服用鎮靜劑陷入昏睡之際，半夜摸黑闖入女友媽媽的房間，不但指侵對方，還用手機錄影。

更可惡的是，阿全用的手機還是女友借他的iPhone 5S，隔天女友用iPad追劇，拿回iPhone 5S手機連網，卻意外發現阿全存在LINE Keep的3段性侵片自動上傳備份，而影片中被害女子穿著牛仔短褲、粉紅色內褲，正是她媽媽的穿著，且地點是她媽媽的臥房。

女子暴怒質問阿全：「敢不敢講話？你臭俗仔、敢做不敢當？看著我，你昨天在幹嘛？快說話，不然我會讓你很難堪，你確定你不說？」，阿全寫紙條回覆「用手指用她。」，女子追問：「用手指用她？她是誰？」，被告則回應「明知故問」，女子繼續連珠砲狂罵「去外面亂搞，搞到我朋友身上就算了，你搞的人是誰？你搞的人是誰？是誰？是我媽？」、「我問你昨天到底做了什麼 事？你沒有講，你用寫的？你不敢講是嗎？連用正眼看我都不敢是嗎？我們在一起多久了，我都沒有想過你是這樣的人，我都要恨死你了，真的是個垃圾。」。

事後女子母親提告，台北地院審理認為，犯行有影片為證，且女友質問時，阿全也寫紙條坦承「用手指用她。」，可見犯行屬實，因此依乘機性交罪判阿全3年8月有期徒刑。可上訴。