原來他竟將速食店菜單帶走了。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

一名網友上網分享糗事，晚上去速食店的得來速點餐，離開後赫然發現除了餐點，自己大腿上還出現了「不該出現的東西」，讓他忍不住直呼自己87。原來，他竟然將菜單帶走，讓眾多網友笑翻表示：「 再消費一次」、「帶回家貼在牆上照三餐點」。

一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文：「抱怨自己很87，昨晚去得來速，拿完餐點離開車開到一半才發現腿上這一本。真不好意思，晚上再拿去還」。原來，原PO竟然將速食店的菜單放在大腿上帶走了。

眾多網友看了笑翻回：「真的87」、「真的ㄎ一ㄤ」、「再消費一次」、「幸好腿上不是女店員」、「窗口的服務員也很納悶為什麼菜單不見了」、「你就再去一次得來速點餐，點完還給店員(店員納悶：我剛剛有給你這本嗎)」「沒事沒事，這是VIP專用的DM，可以帶回家慢慢看」、「來不及了，麥當當已經報警了」。

還有網友分享更誇張案例：「還好啦！還曾經住民宿回家後發現把人家的遙控器帶回家，最後才用掛號寄回去」、「這樣子下次買就不用選半天了啊，我以前連KTV的歌本都拿回來了」。