國民黨主席朱立倫、前總統馬英九今（4日）下午出席新北市永和區「1218螞蟻雄兵公投宣講」活動，關於新北市長侯友宜遲遲未具體表態公投，朱表示，大家拭目以待，侯市長會用他的方式、他的行動表達他對公投的態度。

媒體詢問黨內有提議針對公投不表態的人，以後黨不予提名，朱立倫回應說，這是針對總統蔡英文的民主獨裁制，國民黨又不是像民進黨一樣，總統蔡英文是一個民主獨裁制隨便她怎麼決定，國民黨還是以整個黨的最高利益以及全體國人最高利益為考量。