針對花蓮縣議會審議縣政府「重要交通幹道祈福路祭民俗活動」預算，經大會主席動用表決，現場24人，16人舉手同意，多數過半同意通過二讀。花蓮縣政府誠摰表達尊重，為政者需以蒼生為念，感謝大多數議員支持，共同撫慰家屬悲慟心靈，護佑遊客、民眾出入安全，祈求闔境平安祥和。

花蓮縣政府聲明，自100年9月起台9線、台8線及台11線花蓮境內累積共217人因交通事故死亡，加上台鐵0402太魯閣號意外災難，不幸造成49位乘客罹難眾多家庭破碎，在各個宗教人士剴切同聲呼籲下，期盼縣府為那些不幸往生的孤靈，超渡歷年交通事故亡者，撫慰破碎家庭家屬心靈及祭祠百年千年來為花蓮開山開路不幸身亡的先鋒英靈！

花蓮縣府提案的路祭法會民俗活動，就如同其他國內縣市辦理燒王船、普渡，精神相同為人民消災祈福，保境安民，達到國泰民安的目的。

花蓮縣政府再三強調，從87年凍省後至98年間，花蓮縣政府年年累進增加負債10多億元，至99年縣長傅崐萁就任時，縣庫赤字負擔133億已達舉債上限，既不能再舉債，還要想方設法還債並支付利息，財政艱困為歷屆縣長之最。自前縣長傅崐萁至現任縣長徐榛蔚扛起持家重擔，已經連續11年減債、還債20.54億元，並支付利息10.88億元，同時建設花蓮縣各項建設為五星満意度的縣政成果。

傅、徐兩位縣長任內盡心盡力，致力開源節流，撙節縣府開支，縣府不再增加舉債，贏得財政部表揚。並且落實扎根義務教育，招商引資充實縣庫，落實地方建設，家戶可支配所得提升，並在持續減舉債的情況下，陸續推動花蓮縣各項重要政策與基礎建設，完成鄉親所交付重任，朝向國際觀光都會、友善智慧城市方向邁進。

此外，支持該案的國民黨籍議員葉鯤璟認為，建設跟路祭不能相提並論，過去舉辦五教祈福，天災大大降低、颱風來就轉彎，交通事故減少，沒辦法用科學根據論述，不需要跟無形的東西做無謂的對抗。另，國民黨籍議員邱光明也在議場中表達，太魯閣號事故帶走49條人命，坐火車經過仍會覺得怪怪的，辦路祭活動確實能給民眾寄託。