民視《綜藝大集合》日前邀莊敬高職同學組成「JJ TWICE」美少女偶像團體，上節目表演精彩舞蹈秀，一夥人更是「讓位」拱綜藝大哥胡瓜爬上由起重機高吊著的輪胎上，在最高的「海景第一位」欣賞青春洋溢的表演，沒想到一開始表演後，輪胎便轉向，胡瓜全程「背對」舞團什麼都看不到，正在錄影他卡在半空也不能出聲，待表演完成後，胡瓜高掛在輪胎上才轉成正面，他哭笑不得笑罵到底是誰「暗算」他，讓眾人笑歪腰。

為了歡迎美少女團，節目帶來新遊戲「冒險渡河」，挑戰者要在彈簧支撐的晃動平台上，把平台上黏著裝滿水的玻璃水缸，用搖晃方式把水搖出來，一開場胡瓜找了舞陽做示範，只見舞陽展現出巴西舞蹈的精髓，左搖右扭突然脫去上衣展現健壯肌肉，秀出完美的狗公腰，趴在搖晃平台瘋狂「上上下下狗公腰」，看得是現場女藝人臉紅心跳，忍不住尖叫，氣氛high到最高點。

胡瓜被彈額頭。（民視提供）

胡瓜被彈額頭。（民視提供）

胡瓜跨坐輪胎卻被整了。（民視提供）

舞陽秀出狗公腰。（民視提供）

在講解遊戲輸了要被懲罰「彈額頭」時，美女來賓劉璇說自己「中指」力大無窮，這讓胡瓜頻頻搖頭說不相信，馬上被所有來賓壓到椅子上，要讓他試試看彈額頭，看似柔弱劉璇也毫不客氣，手直接壓在綜藝大哥胡瓜臉上，用中指一彈胡瓜額頭，痛得他哇哇大叫直喊「又被暗算了」，劉璇也搞笑趴在地上直說：「小的不敢！」笑歪眾人。