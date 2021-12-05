曾三度開來台開唱的日本演歌天后小林幸子，最近完全投入於YouTuber，影片製作團隊慶祝她12月5日生日，獻給她驚喜，讓她搭乘觀光直升機環遊東京天空一圈，事前不知情的她興奮大叫。

她近年跨足動漫網路世界，一曲〈千本櫻〉轟動網路，強烈存在感如電玩遊戲最後現身大魔王，被電玩愛好者暱稱「LastBoss」，團隊於是稱她搭乘的直升機為「LastBoss號」。

她在機上飽覽東京面貌，對於在空中同時能看到東京鐵塔與東京晴空塔尤其興奮。她看到汽車、卡車川流不息，歎說：「大家都在努力工作著啊」特殊的感想讓直升機駕駛員也不禁笑出來。

回到地面後，她像小孩子似地向所有人描述她看到的壯闊景象，「能在生日獲得這麼好的禮物，太感謝大家了！」殊不知在地面上的攝影團隊其實在「LastBoss號」降落時，擔心小林的安全而小聲說「要是直升機掉下來怎麼辦」