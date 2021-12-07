孫燕姿邀請金馬影后楊雁雁、新加坡最佳配角王祿江等人拍攝MV。（環球音樂提供）

孫燕姿在MV中客串飾演出租車司機。（環球音樂提供）

孫燕姿在新歌MV客串飾演外送員。（環球音樂提供）

孫燕姿在MV裡一人分飾多角，彩蛋滿滿。（環球音樂提供）

喜劇天王李國煌（右）首度演出MV，佩服天后孫燕姿凡事一手包辦。（環球音樂提供）

孫燕姿創作新歌〈世界終結前一天〉並擔任MV創意總監，邀請喜劇電影《男兒王》導演王國燊執導MV，以及新加坡喜劇天王李國煌、影后楊雁雁等人參與演出，她自己也客串諸多角色，讓整支MV彩蛋滿滿。

李國煌第一次拍攝MV，全新體會另一種拍攝手法，更對從頭到尾一手包辦的孫燕姿感到十分佩服，他表示，孫燕姿對音樂的熱愛一直沒變過，在拍攝現場對工作人員的要求，能感受到她非常認真，很開心能跟天后一起合作MV；而除了替她感嘆天后不容易當，也不忘幽默笑問燕姿：「為什麼要這麼辛苦？」

有趣的是，孫燕姿在MV裡客串飾演出租車司機、外送員、在公園慢跑的人，雖然沒有大特寫的鏡頭，還是被眼尖的歌迷發現。孫燕姿私下表示，自己其實常在當司機，只是沒有收費，因為大都是接送小孩上下課，她笑言：「我的客人比較特別，會要喝水，以及東西掉了要幫忙撿囉。」

無論面對如何的困境，都要積極、快樂的生活著! 加倍珍惜與感謝身邊陪伴的人！這是MV的精神與企望。謹遵疫情防護的要求，經過場地嚴格的報批與審核，完成最後一場派對的戲，孫燕姿不僅集合了心目中的夢幻名單，導演與天王、影后等演員們的加入，更邀請了人生中重要的人入鏡，包括父母、丈夫與子女、恩師 與好友等，這MV不僅呈現對大環境的親情與愛，也帶入孫燕姿對於生活的執著與關懷。「對於久違的你們，願一切平安！期待與你見面的那一刻，在不久的將來！」