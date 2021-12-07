由於國內疫情趨緩，加上即將有台商返鄉過年人潮，帶台南遠東香格里拉醉月樓中餐廳、遠東Cafe 自助餐廳、THE MEZZ牛排龍蝦館，以及私人宴會包廂，除夕圍爐宴均已在十月底訂滿，目前除有主打美食娛樂雙饗宴的遠東宴會廳可接受預訂之外，因應龐大消費者用餐需求，飯店再加開中型宴會場地。

此外，更推出年菜外帶單點及套餐組，2022年1月21日前預購醉月樓六人份「虎虎生風年菜組」並付清款項，可享9折優惠。年節走春，多款送禮體面兼具高質感的中西式禮盒及開運點心，即日起開始預購。

台南遠東香格里拉飯店目前除有主打美食娛樂雙饗宴的遠東宴會廳，可接受預訂之外，宴會廳還推出「福虎送吉祥」除夕圍爐主題宴，將營造全家在熱鬧氛圍中，欣賞樂團精彩演出、童趣遊戲、新年幸運抽獎以及全家福拍攝等活動，並品嚐由港籍葉建穩主廚掌杓獻上澎湃廣式年夜飯。

每桌六位15888元起，十位23888元起；另因應初一至初四，因應家庭團聚獨立包廂的需求，加開午晚宴預訂，每桌十位23888元起，均可享瓶裝果汁及烏龍茶無限暢飲，並贈送精選紅酒。以上價格需另加收一成服務費。

此外，因應除夕當日新鮮現煮，常溫套餐組與單點年菜，由醉月樓主廚許忠賢掌杓，推出六人份「虎虎生風年菜組」，集結主廚招牌菜餚，包含開胃五福大拼盤、滬式滑蛋燒虎蝦意麵、發財百花珍珠龍膽捲、膏蟹西港麻油土雞飯、烏參鮮鮑燴富貴烤方、諸事如意佛跳牆、蘇式窯烤千層芋頭酥、以及代表步步高升好彩頭的團圓松露菌菇蘿蔔糕，與鴻運到來紫薯甜年糕，五菜一湯兩點心，每套11888元，2022年1月21日前訂購且付清款項者享早鳥優惠9折。

另加價2000元，即可將湯品升等鮑魚婆參火烔三寶鍋（原價4888元）以上佳餚亦提供單點。即日起接受預訂至2022年1月26日。

此外，台南遠東香格里拉多樣精緻禮盒，有歷年熱賣商品，如「醉月雙醬禮盒」、「鴻圖大展雙糕禮盒」、「好運蛋黃酥禮盒」、「旺旺鳳梨酥禮盒」、「鴻運綜合鳳梨酥禮盒」、「恭喜發財巴斯克禮盒等。每款價格自399元至999元，亦可依預算客製化禮盒。