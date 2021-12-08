搶除夕圍爐與年節餐飲商機，誠品行旅以「金虎安康│團圓宴」為題推出半自助式中西海陸饗宴與無國界套餐兩款圍爐團圓宴，「In Between之間」餐廳於除夕當晚提供半自助式「團圓饗宴」，精選多達20道的中西式料理，還可任選主菜美國頂級肋眼牛排或爐烤龍蝦，並提供年味十足的「佛跳牆燉盅」，每人2300元+10％起。無國界料理餐廳「The Chapter Cafe」，於除夕夜至初四推出「賀歲套餐」，每位1080元+10％起。

誠品行旅「In Between之間」餐廳，除夕當晚將推出「團圓饗宴」，以多達20道的半自助式海陸美饌，滿足家人們多元的飲食需求，細心款待美好的團聚時光。晚間首場17:30-19:30時段為每位2700元+10％，迎接守歲時分的第二場次20:00-22:00為每位2300元+10％，為新年獻上圓滿祝福。

擁有大片落地窗、獨覽松山文創園區生態綠意的「The Chapter Cafe」，輕鬆自在的愜意氛圍，為小家庭圍爐的首選。除夕當晚與春節期間（2/1-2/4），特別推出每套1080元+10％起的「賀歲套餐」，延續餐廳無國界料理的DNA，為年節料理帶來一波嶄新氣象，在金虎新春開創全新視野。