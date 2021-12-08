搶攻明年春節圍爐商機，eslite hotel誠品行旅「雙館」齊下，今年主打半自助式中西海陸饗宴與無國界套餐兩款圍爐團圓宴：In Between之間餐廳於除夕當晚提供半自助式「團圓饗宴」，精選多達20道的中西式料理，還可任選主菜美國頂級肋眼牛排或爐烤龍蝦，並提供年味十足的「佛跳牆燉盅」，可望再掀一波搶訂熱潮。

無國界料理餐廳The Chapter Café，於除夕夜至初四推出「賀歲套餐」，獻上低溫烘烤香料豬肋排、碳烤海大蝦或碳烤美國安格斯肋眼牛排等三款海陸美味，期待以匯聚心意的豐美盛宴，於新年期間悉心款待旅人與親友的味覺，共饗歲月靜好新篇章。

誠品行旅表示，中西式半自助饗宴精選饒富年節寓意的食材，以創意手法打造味蕾旅行般的圍爐體驗。豪華冷盤由涼拌烏魚子酒漬蘿蔔蘋果沙拉、綜合煙燻牛肉燻鴨拼盤、泰式酸辣綜合海鮮搭鮮蔬、冰鎮紹興醉蝦盤與色彩繽紛的田園沙拉吧組成。

精緻熱盤則提供富有招財進寶意涵的蒸三喜金元寶，以蝦仁、豬肉、韭黃三款內餡，搭配手工揉製的紅、綠、橙黃三色水餃皮，視覺上更增添年節氣氛。另提供象徵年年有餘的清蒸香蔥爐魚、大吉大利的爐烤脆皮蜜汁橙汁雞，與深受旅人朋友喜愛的義大利肉醬千層麵、酥炸金磚春捲、法式紅酒燉牛肉等多道經典美味。

主菜獻上兩款經典人氣料理，可選擇肉質多汁且香氣誘人的「美國頂級肋眼排(5oz)」或質地彈牙的「爐烤半隻波士頓龍蝦│烤蔬菜│蒜味醬汁」，簡單的蒜味醬汁點綴，更能品嚐出龍蝦濃郁鮮甜的華美海味。

當晚主廚更悉心為每位旅人獻上象徵如意豐收的年節湯品「佛跳牆燉盅」，以老母雞、豬赤肉與金華火腿煨煮8小時淬鍊出的濃郁高湯，並加入豬腳、豬肚、北菇、鮑魚、瑤柱、蹄筋及北菇等上選食材細熬慢燉，層層堆疊出豐富的山海珍味，為團圓宴帶來飽滿好福氣，最後再以主廚手工特製甜點及季節鮮果留下甜甜餘味，盡享充滿祥福喜氣的圍爐盛宴。