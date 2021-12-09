距離1218公投倒數9天，民調上反萊豬公投同意比例遠大於不同意，農委會主委陳吉仲今(9)日表示，台美學者均說明反萊豬公投通過後將大大衝擊台美經貿關係，國人應站在國家往前走的立場投下不同意票，「為何國民黨要搞這個公投案讓國家倒退？」

立法院經濟委員會今日審查111年度農委會附屬單位預算，包含農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金、農民退休基金，並被詢答。

陳吉仲表示，美國許多官員和智庫學者不斷說明，反萊豬公投若通過，台美經貿關係絕對大倒退，去年8月28日蔡總統宣布今年起開放萊豬後，停滯5年的TIFA(貿易暨投資架構協定)也重啟，國內許多學者也呼籲，如果這項公投通過，泰國去年就是沒有遵守相關規則，被美國取消200多億的關稅優惠，讓泰國今年出口美國農產品量大倒退，CPTPP的11個會員國也都有開放萊豬進口，呼籲國人站出來，站在國家往前走以及加入國際經貿組織的立場投下不同意票。

「現在離公投還有9天，會把該有的論述說明清楚，國民黨說的食安為出發點根本不成立。」陳吉仲說，前總統馬英九開放萊牛後，每位國人每年吃進2.7公斤的美國牛肉，比美國豬肉0.7公斤還要多4倍，全球已有109國開放萊肉進口，我們常吃的內臟都是國產，透過清楚標示的政策，今年豬價維持最好水準，國人也能做選擇，「國民黨為何要搞這個公投案讓國家倒退？」