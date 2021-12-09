李沐身穿miu miu nuit出席記者會，一訪問就先補刀周興哲讓人印象深刻。

講到怪物新人大家一定馬上聯想到李沐，但想不到她玩益智遊戲也是神擋殺神佛擋殺佛，玩起遊戲時的認真程度讓人驚呼連連。連周興哲與友人近日約她一起過節時她表示最想玩大富翁，但被問到這群人誰最輸不起時她一時說溜嘴補刀周興哲，後來發現說錯話馬上改口：「我啦，最輸不起的是我。」事後還補一句「差點沒命」傻呆模樣討人歡心。

而今日（9號）李沐受miu miu之邀穿上全新系列miu miu nuit，以閃亮中空銀色細腰殺死現場鎂光燈，她說自己近日沉迷台劇《華燈初上》，這套穿上去頗有劇中角色蘇慶怡（楊謹華）的造型感，還說自己雖然喜歡這種造型感強烈的服裝，但絕不會穿去閨蜜新娘的婚禮，笑說衣服效果太好根本是去砸場的，為免破壞姐妹情誼還是低調一些好。

miu miu nuit造型華麗，但也讓李沐說絕不穿這套踩新娘場，免得閨蜜反目。

Miu miu此次發表全新nuit系列，以過去節慶時日發表的Holiday系列重新改造而來，服裝與配件結合了華麗與休閒風格，大量綴滿水晶鑲飾的作品成為此季nuit系列的核心重點，而為了反映現代性別權力的環境反思，服裝結構以男裝細節融合女裝華麗元素，如緞面襯衫領與法式袖口結合女裝條紋襯衫，亦或是陽剛的刷破丹寧夾克結合大量鑲飾的水晶珠寶，利用一剛一柔的對比性，打造miu miu nuit的獨特性格。