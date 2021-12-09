農曆春節將至，台南的蔥農正愁年關難過，由於今年8、9月北門等地早種的紅蔥頭，因高溫減產，加上疫情衝擊下，收購價又大跌，立委賴惠員11月邀集相關單位前往現勘，並討論調節措施。不過，北門三光里長曾進祥指出，目前農糧署媒合的廠商業者，進場收購意願不高，價格持續低迷，每賣1分地的紅蔥頭就賠2萬元，明年1、2月進入盛產期，擔心價格更慘。

以往此時為紅蔥頭供應青黃不接時期，部分蔥農會提前在8、9月栽種「早蔥」，待11、12月非主產季、庫存量較少時採收，拚好的價格。「早蔥價格從未那麼慘過」郭姓蔥農嘆道，紅蔥頭不是民生必需品，多用來料理調味，今年5到9月疫情期間，像是端午節民眾一起包肉粽的機會減少，或是小吃店無法內用等，導致市場供過於需。

農糧署南區分署本周一邀廠商業者、蔥農到北門區農會開會，討論紅蔥頭收購事宜，但據了解，當時有業者認為，農民沒辦法把紅蔥頭銷出去，是農民賠錢，但如果他們買下去，就換他們（業者）賠；此外，紅蔥頭可加工的產品不多，且「早蔥」比較沒那麼飽滿結實，也不適合做加工。當時會議結束後沒得出結論。

農糧署南區分署運銷加工課長王聖昌表示，這次媒合賣場、團膳及糧食雜貨供應商到產地購買，但因為疫情關係，業者們都有很大的「庫存壓力」，所以也有請台南市政府農業局評估，是否後續要建立收購加工的機制。

王聖昌指出，目前七股、學甲、佳里及北門區的紅蔥頭，蔥農和業者間仍有買賣交易，只是收購價格未如農民預期，分署會持續幫助農民媒合這些通路商來收購。他也預估到了冬至和明年過年期間，需求量會增加，屆時價格也應會慢慢回升。