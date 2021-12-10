林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴的案件持續延燒，據媒體報導，林秉樞9日透過律師發表首次公開道歉聲明，表示自己願意跪地道歉。不過，對於林秉樞遭押，為何還能不斷對外放話？前民進黨立委觀察到，林秉樞現在在找2種證據，來為自己減輕其刑。

林秉樞透過聲明文指出，對社會、家人、高委員鄭重道歉，可以的話願意跪地道歉，並非十惡不赦，只是一時躁症病發，無法克制自己打人，但這不是藉口，心中充滿悔恨。我配不上高委員，她跟我在一起，是這輩子最大的錯誤，已經當面道歉過100次，一度得到高委員原諒，雖然如此仍然萬分後悔。

【正常發揮PiMW】林秉樞爆:拿我400萬!收我勞力士! 高嘉瑜嗆:說謊當空氣! 要付代價! 收押發"懺悔聲明" 網:跟高層串供?網軍阻金流?韓國瑜.謝龍介慘遭迫害@正常發揮 20211209完整版

郭正亮9日上《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，林秉樞的聲明，很明顯就是有電視台在配合律師。又律師丟出的聲明和勞力士是不同媒體丟出來的，這是有技巧性的在避開台北市律師公會的規範，電視台和媒體也不可能公開消息來源，就是看準死無對證。

對於林秉樞遭押，為何還能不斷對外放話？郭正亮分析，林秉樞現在在找2種證據，來為自己減輕其刑。第一，他(林)對外強調自己長期服用身心藥物，可能一時又思覺失調，動手打人。第二，他的目的很可能，是要扯高嘉瑜和前男友傳訊息藕斷絲連，所以才會有情緒失控施暴的事情，因為他要對施暴案提出動機解釋，去鋪陳打人的邏輯。

郭正亮直言，他觀察到，林秉樞已經一步一步在隔空串證了，不然丟律師聲明做什麼？他要的就是要外面的人趕快去把買勞力士的收據弄出來。

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