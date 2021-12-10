網紅鄧佳華以藝名「真田弦一華」進軍AV界，負責拍攝的導演「戲引子」圤智雨，透露合作女優為F罩杯的孟若羽，更曬出鄧佳華的性病檢驗報告，確定有資格當男優，沒想到卻被網紅聞氫哥調「處男」還要驗性病，對此，他回應：「性病不一定是有性行爲才會有」。

圤智雨透露帶鄧佳華去醫院進行2500元的性病檢查，接著曬出體檢報告細項，項目包括有愛滋、梅毒、梅毒螺旋體、皰疹、披衣菌、淋病，經過一連串檢查後，確定沒有性病可以成為男優，對此，網紅聞氫哥回應：「一看就知道100%不可能有性病的佳華在開拍前也是要驗～你們團隊真的專業！讚！」疑似調侃的語氣，讓他直接回應：「性病不一定是有性行爲才會有」。

圤智雨強調性病會靠著間接接觸傳染，像是到健身房用到不乾淨的毛巾，也有機會得到性病，另外像是部分性病患者的衣褲、被褥、毛巾、剃鬚刀等，可能被排出分泌物中的大量淋球菌汙染，若健康的人接觸到這類用品，也有染上性病的機會，接著強調：「不信你可以留言去問許藍方博士，看我對還錯」。

據《三立新聞網》報導，鄧佳華與TWAV公司正式簽下工作約，由於找不到願意和鄧佳華拍片的女優，片商只能不斷加碼，最後由孟若羽接下這個位置，不過擔憂鄧佳華第一次拍片，可能會緊張到無法提槍上陣，公司也已經找好候補男優人選。