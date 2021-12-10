全球記憶體領導品牌威剛科技日本分公司宣布與知名動漫《咒術迴戰》合作推出限量聯名系列商品，其產品包括咒骸絨毛玩偶與虎杖悠仁USB隨身碟套組、USB隨身碟、Lightning傳輸線、USB C to C傳輸線與大容量行動電源等，此系列限量產品將於日本特定通路，包括安利美特、唐吉訶德、永旺以及各大家電量販店、亞馬遜等店鋪進行預購，並預定於1月中依序開始銷售。

手上戴著拳套、擁有可愛的熊外型的咒骸，是陪伴主角虎杖接受咒力訓練的最佳夥伴，威剛日本推出咒骸絨毛玩偶鑰匙圈搭配虎杖悠仁主題32GB隨身碟，無蓋式的隨身碟更方便使用。咒骸絨毛玩偶鑰匙圈＆虎杖悠仁USB隨身碟套組定價日幣4980元，如需預購可至Amazon Japan。

以虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟、宿儺等角色形象進行設計與配色的咒術迴戰隨身碟，擁有USB3.2傳輸介面，採側推式的無蓋設計，尾端具有吊飾孔方便攜帶，容量32GB，定價為日幣1680元，如需預購請至Amazon Japan。