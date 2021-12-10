歌壇新人黃瑋昕HAEZEE發行首張個人專輯，推出新抒情單曲〈渴望你〉為單身的朋友帶來一股浪漫想望，日前拍攝這首感傷情歌MV時，導演捨棄前兩波MV的熱鬧氣氛，改由黃瑋昕一人唱著獨角戲，整首MV以一鏡到底拍攝手法，為了引導黃瑋昕拍攝時順利進入歌曲意境，導演導戲時完全不敢拿麥克風大聲喊卡，而是悄悄的走進黃瑋昕身邊，輕聲問她「情緒OK嗎？」

導演意圖勾起她寫這首歌時的心情，卻意外地得到黃瑋昕含情脈脈的對話，讓導演笑說「我都快瘋了」，黃瑋昕事後哈哈大笑說「我覺得這樣導戲滿成功的。」即將要過耶誕和跨年，從小生長在熱帶國家馬來西亞的黃瑋昕特別喜歡冷天的感覺，她說第一次在國外過著下雪的耶誕節很興奮，和一群朋友一起去滑雪，從很高的山上採著雪板滑下來，很好玩也很浪漫。

她與J.Sheon等音樂人頗有私交，近來耶誕和跨年會與好友們一起歡慶？她笑說和J.Sheon很久不見了，「我們從比賽到現在也久了，就是音樂上的好朋友，前陣子上電台宣傳時，主持人突然來個電話連線J.Sheon，我真的有驚喜到，然後他給我的專輯祝福是八個字『恭喜發財，萬事如意』，這就是他」，而自己正在宣傳專輯，耶誕和跨年應該也是在工作中度過，如果有空閒也會跟姊妹淘們一起過。