宇峻奧汀預計將於2021年12月中旬發行的經典IP正統續作《永恆星語：燐光起源》，官方在今（10）日公開聖誕節活動情報，宣布即將推出相遇事件「和平聖誕派對 極光舞池Show★Time」，遊戲主畫面也全面更換為各式各樣的聖誕背景！

故事中，一行人與換上聖誕節服裝的賽菲兒前往霜凍峽谷，尋找合適的聖誕樹，於谷中意外幫助了希洛娜與一名少女，因而得到了另一個聖誕舞會的邀請函。在稍微有些可疑的宅邸中，換上華麗服裝的莉朵麗，正等候著眾人到來……

「和平聖誕派對 極光舞池Show★Time」

「和平聖誕派對 極光舞池Show★Time」

參加期間活動就可以獲得聖夜少女「星願‧賽菲兒」、「拐杖麋鹿蛋」、「禮物蛋」、「天使蛋」，挑戰活動關卡、活動BOSS「聖誕大頭王」，收集活動道具「冰之花」取得豐富獎勵吧！

拐杖麋鹿蛋

挑戰活動關卡、活動BOSS「聖誕大頭王」，收集活動道具「冰之花」取得豐富獎勵。

挑戰活動關卡、活動BOSS「聖誕大頭王」，收集活動道具「冰之花」取得豐富獎勵。

聖夜女王—夜宴‧莉朵麗（CV：高柳知葉）

夜之一族的莉朵麗大小姐，有著高貴高雅的氣質，喜歡獨自一人品味美酒的時光，這樣的她，會願意加今年聖誕節的派對嗎？

「哼……聖誕節？若是汝的邀約…也沒有太多閒雜人等與會，吾倒是可以考慮考慮。」

聖夜女王—夜宴‧莉朵麗

聖夜少女—星願‧賽菲兒（CV：美坂朱音）

哇！沒想到在這個世界也有過聖誕節的習俗，那麼換上應景的裝扮，進行各種有過節氣氛的活動的機會就到了吧！來自異世界的少女興奮的想著。

「我要成為完美度過聖誕節的正義使者！」

聖夜少女—星願‧賽菲兒

源初蛇神—希洛娜（CV：小市眞琴）

在文獻中有所記載，原是芙莉迦神開天闢地時，作為協助的神獸。卻因為性格頑劣，而遭到芙莉迦神封印在世界某處。最終以這樣的姿態出現在人們面前，儘管神獸之力取回幾成還不清楚，態度倒是一樣難相處。

「喚醒本座的第一件事，就是要好好膜拜本座。」

源初蛇神—希洛娜

音樂的妖精—夏綠蒂（CV：戸田めぐみ）

出生於貴族家庭，由於單親之故，受到父母過度溺愛的照顧，很少跟同齡者或家族成員以外的人接觸。雖然是該開始有小大人模樣的年齡，面對陌生人卻經常躲在自己熟悉的人背後。

「嗚……我想回家……」

音樂的妖精—夏綠蒂

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年12月中旬與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。