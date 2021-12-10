《論文門開箱》

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的論文造假，被總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪。台北地方法院6日開庭，彭文正的律師張靜當庭聲請傳喚前總統陳水扁作證。被問到阿扁出來作證的機率有多高？彭文正表示，若不傳第一號證人總統蔡英文，其他證人都是白傳的，何況阿扁還排不進前10名證人。

主持人許甫10日在中天新聞《論文門開箱》節目中問到，阿扁出來作證的機率有多高？有跟阿扁溝通過嗎？還是阿扁會出來把他所知道的事情全部講出來？彭文正回應表示，如果不傳第一號證人蔡英文，其他證人都是白傳的，都沒有意義，因為今天他跟張惇涵爭執的焦點在於蔡英文的學位是真的還是假的，以正常的邏輯來判斷，當然第一號證人就是蔡英文。

彭文正接著表示，如果蔡英文把事情講清楚，2、3、4、5號證人就不用來了；因為其他人畢竟都是路人甲、路人乙，當事人若出來講清楚，就知道是張惇涵對、還是彭文正對。也就是說，傳完蔡英文之後，才有2、3、4號證人的問題，他認為，阿扁這個證人排不上前10名，沒必要動不動就打擾他。

彭文正指出，畢竟阿扁的證據是傳聞，並不是親眼看見，是前資策會副執行長黃國俊告訴他的，稱黃國俊去幫她喬來的。而直接拿出蔡英文證書的民進黨立委王定宇，以及北美洲台灣人教授協會前會長李中志，應可以排進前10名證人。