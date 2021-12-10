由孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》，日前邀請了幾組擁有超強才藝的小朋友上節目，其中跳雙人國標的7歲林恩正與6歲李姍檥，為了在節目上能順利認出主持人而做了筆記，沒想到「超寫實筆記」傷了王仁甫的心，在2位主持人要求下，李姍檥緩緩唸出筆記上內容：「孫鞋子（協志）瘦的，王仁夫（仁甫）胖的。」讓王仁甫難過大喊：「這到底是什麼樣的筆記？」

不過當李姍檥表示他們會唱5566經典神曲〈我難過〉，並獻唱一段之後，孫協志表示：「沒想到會唱這首歌的年齡層這麼廣，一切都值得了！」而王仁甫也開心說：「真的很感動，因為我的小孩都不想唱耶！」

而首次訪問小朋友的薔薔，則是嚇得花失色，頻頻問才9歲的徐湘筑：「妳會打扮嗎？」、「旁邊兩位男同學妳喜歡哪位？」令徐湘筑啞口無言，也讓王仁甫忍不住大喊：「妳的問題怎麼這麼成人，她才9歲！」而孫協志捏了一把冷汗的表示要把小孩拉回正規的道路，直接請薔薔回座，接回主持棒繼續訪問，結束了薔薔訪問小朋友的初體驗。