以下為第十一到二十屆得獎者名單

第十一屆（1988年）

短篇小說推薦獎（二人合得）：胡幸雄（筆名沙究）〈「黃昏過客」等七篇〉、張彥（筆名西西）〈手卷〉

短篇小說甄選獎：

首獎／陳慧瓊（筆名洪祖瓊）〈美麗〉

評審獎／賴西安（筆名李潼）〈屏東姑丈〉

優等獎／江慧君〈開了一朵小白花〉

散文推薦獎：王鼎鈞《左心房漩渦》

散文甄選獎：首獎從缺

評審獎／陳少聰〈春茶〉

優等獎／柯翠芬〈酒與補品的故事〉、劉文斌（筆名柳邊生）〈山野的呼喚〉

佳作／張紫蘭〈祖母之死〉、陳秋見（筆名逸竹）〈魂夢駝鈴〉

新詩推薦獎：韓仁存（筆名羅門）〈整個世界停止呼吸在起跑線上〉

新詩甄選獎：

首獎／蘇紹連〈童話的遊行〉

評審獎／李啟源（筆名李渡予）〈錄鬼簿〉

優等獎／羅英〈請牢記你置身的場景〉

推理小說獎：

首獎／葉言都〈一六四九〉

評審獎／孫金凌（筆名徐凌）〈目擊者〉

優等獎／羅元信〈隱藏的毒念〉

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第十二屆（1989年）

推薦獎：國內：臺靜農《龍坡雜文》、海外：李銳《厚土》

短篇小說甄選獎：黃嵐（筆名楚狂人）〈語錄狂〉

新詩甄選獎：羅巴〈物質的深度〉

散文甄選獎（二人合得）：陳輝煌（筆名陳煌）〈鴿子托里〉、林幸謙〈赤道線上〉

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第十三屆（1990年）

推薦獎：國內：陳膺文（筆名陳黎）《小丑畢費的戀歌》、海外：劉大任《晚風習習》

短篇小說甄選獎：賀景濱〈速度的故事〉

散文甄選獎：蔡深江〈漫步經心〉

新詩甄選獎：李啟源（筆名李渡予）〈我們明日的廣告辭大展〉

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作家駱以軍。（杜宜諳攝）

第十四屆（1991年）

推薦獎：陳瑞麟（筆名陳列）《永遠的山》

短篇小說甄選獎（二人合得）：駱以軍〈手槍王〉、陳培豐〈歐多桑的時代〉

散文甄選獎：涂惠屏（筆名伊說）〈堂屋的事〉

新詩甄選獎（三人合得）：王浩威（筆名譚石）〈我和自己去旅行〉、李宗榮〈「幻愛」詩組曲〉、侯吉諒〈不連續主題變奏：時代瑣事〉

文化評論甄選獎：鄧宗德〈斷了臍帶的形式語言──評八○年代台北的都市地景〉

報導文學甄選獎：

首獎／胡平〈井岡山，沉思的哲人〉

優等獎／李昂〈鹿窟紀事〉

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第十五屆（1992年）

推薦獎：廖嘉展《月亮的小孩》、朱天心《想我眷村的兄弟們》

短篇小說甄選獎：

首獎／王立德（筆名遠人）〈異鄉人〉

評審獎／馬奎元〈拼圖〉、師瓊瑜〈秋天的婚禮〉

散文甄選獎：

首獎／簡敏媜（筆名簡媜）〈母者〉

評審獎／徐慧〈看電影記〉

新詩甄選獎：

首獎／孫維民〈三株盆栽和它們的主人〉

評審獎／侯吉諒〈如畫〉、陳大為〈治洪前書〉

報導文學甄選獎：

首獎／楊南郡〈斯卡羅遺事〉

評審獎／沈振中〈叉趐、白斑與浪先生──記基隆的一群老鷹〉

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第十六屆（1993年）

推薦獎（兩人合得）：鄭清文《相思子花》、陳義芝《遙遠之歌》

短篇小說甄選獎：

首獎／裴洵言（筆名裴在美）〈耶穌喜愛的小孩〉

評審獎／林靖傑（筆名江邊）〈傾斜之地〉、屠佳〈新店鵓鴣〉

散文甄選獎：

首獎／林燿德〈銅夢〉

評審獎／廖鴻基〈丁挽〉

新詩甄選獎：

首獎／閻鴻亞（筆名鴻鴻）〈一滴果汁滴落〉

評審獎／彭譽之〈存在的重量〉、馮傑〈書法的中國〉

報導文學甄選獎：

首獎／鄧相揚〈霧重雲深——一個泰雅家族的故事〉

評審獎／瓦歷斯．諾幹〈Mihuo——土地記事〉

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第十七屆（1994年）

短篇小說獎：

首獎／袁哲生〈送行〉

評審獎／畢淑敏〈翻漿〉、嚴歌苓〈紅羅裙〉

散文獎：

首獎／林靖傑（筆名江邊）〈流浪者之歌〉

評審獎／林幸謙〈繁華的圖騰〉

新詩獎：

首獎／陳黎〈秋風吹下——給李可染〉

評審獎／戴寶珠（筆名戴瀅）〈台灣苦楝——白色的年代〉、林燿德〈女低音狂想曲〉

報導文學獎：

首獎／瓦歷斯．諾幹〈Losin．Wadan——殖民、族群與個人〉

評審獎／鄭禮忠〈逐夢的人〉

特別成就獎：張愛玲

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第十八屆（1995年）

推薦獎：邱妙津《鱷魚手記》

短篇小說甄選獎：

首獎／黃錦樹〈魚骸〉

評審獎／許銘義〈追獵〉、陳豐偉〈好男好女〉

散文甄選獎：

首獎／張啟疆〈導盲者〉

評審獎／廖鴻基〈鐵魚〉

新詩甄選獎：

首獎／張善穎〈晚禱詞〉

評審獎／羅元輔（筆名羅葉）〈尋屋〉、林燿德〈人人都想向我索討食譜〉

報導文學甄選獎：

首獎／林雲閣〈八十萬年奇蹟身世換不來一世尊榮——台灣鮭魚族群的命運〉

評審獎／凌俊嫻（筆名凌拂）〈兒童教育與人文思考——荒遠深山教學手記〉

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第十九屆（1996年）

推薦獎：楊南郡《台灣百年前的足跡》、施叔青《遍山洋紫荊》

短篇小說甄選獎：

首獎／張啟疆〈如廁者〉

評審獎／陳建志〈穿過你的氣息的我的回憶〉、翁紹凱〈夜集〉

散文甄選獎：

首獎／張啟疆〈失聰者〉

評審獎／王威智〈遺址通知〉

新詩甄選獎：

首獎／簡清淵（筆名簡捷）〈狩獵〉

評審獎／李進文〈一枚西班牙錢幣的自助旅行〉、瓦歷斯．諾幹〈伊能再踏查〉

報導文學甄選獎：

首獎／林雲閣〈山鬼的震怒〉

評審獎／楊樹清、張煥宇、曾吉賢〈消逝的漁民國特〉

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第二十屆（1997年）

推薦獎：陳國城（筆名舞鶴）《思索阿邦．卡露斯》

短篇小說甄選獎：

首獎／陳淑瑤〈女兒井〉

評審獎／陳俊欽〈被觀看的人〉、柯裕棻〈一個作家死了〉

散文甄選獎：

首獎／鍾怡雯〈垂釣睡眠〉

評審獎／簡清淵（筆名簡捷）〈一天中的卬象〉

新詩甄選獎：

首獎／簡清淵（筆名簡捷）〈一首詩的誕生〉

評審獎／王英生（筆名大蒙）〈綠色的一個早晨〉、劉正忠（筆名唐捐）〈遊仙〉

報導文學甄選獎：

首獎／王誠之〈迷濛的松雀鷹之眼〉

評審獎／凌俊嫻（筆名凌拂）〈那一天我們要去看米羅〉