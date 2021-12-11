1218四大公投倒數，時代力量黨主席陳椒華今率領黨內幹部與各地方黨部串聯，分別在台北、新北、基隆、宜蘭等地進行公投宣講，並發送公投小物，希望民眾在投票前能充分瞭解公投內容後，再投下關鍵的一票，不要變成抗中保台或賣台的操弄對象，呼籲民眾踴躍投票。

截至目前為止，時代力量在全台已進行公投宣傳超過百場以上。自公投成案後，立即邀請專家召開專家座談會，而自5月起即舉辦多場線上與實體的「台灣公民永續行動咖啡館」系列座談會，經過黨內機制討論後，拍板時力對公投「三好一壞」的主張。

陳椒華表示，時力針對公投立場向來主張「充分參與、理性投票」，鼓勵社會大眾多關心公共事務、積極行使公民權利，近期民調顯示，時力主張的公投立場與民眾符合一致，希望民眾在公投前真正瞭解公投意涵再去投票，也呼籲政府應該完整且詳盡的將所有公投案的資訊公告讓民眾瞭解。

時力祕書長白卿芬說，公投是屬於全民參與重大公共政策議題，絕非政黨對決之下的產物，每個人都應該以謹慎思辨的態度，在公開且正確的資訊之下來進行理性決定。因此，時力在官網設置四大公投議題專區，並在宣傳小物上附上QR code連結，以利民眾了解時代力量對四大公投的想法，期盼民眾能多接收不同立場的資訊，並且試著在客觀、正確的資訊上思考後，再做出選擇。

時力台北黨部主委陳志明強調，本次四大公投關乎於國人的食安、台灣的能源政策、環境資源，大家手中的一票，都可以決定台灣的未來，因此，懇請大家多花一點時間來了解這些重大議題，審慎做出決定後再投票。