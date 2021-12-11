明台高中11日舉辦「台灣民主先驅議會之父-林獻堂140周年華誕紀念活動」，前總統馬英九受邀與會。（馮惠宜攝）

明台高中11日舉辦「台灣民主先驅議會之父-林獻堂140周年華誕紀念活動」，前總統馬英九受邀與會。（馮惠宜攝）

明台高中11日舉辦「台灣民主先驅議會之父—林獻堂140周年華誕紀念活動」，前總統馬英九受邀與會，他在致詞時盛讚，霧峰林家子弟是最重視教育文化的台灣世家，林獻堂先生在日據時期對台灣做出來的貢獻難有人可以望其項背。

今年適逢林獻堂先生140周年華誕，也是「台灣議會設置請願運動」、「台灣文化協會」成立一百周年；霧峰林家後人：明台高中董事長林芳媖與全體生為緬懷創辦人林獻堂，發揚他畢生堅持教育與文化的價值，11日上午在林獻堂先生的故居萊園五桂樓舉辦「台灣民主先驅議會之父-林獻堂140年華誕念化活」。

馬英九總統受邀與會，他在致詞時表示，霧峰林家子弟是最重視教育文化的台灣世家，林獻堂先生在日據時期對台灣做出來的貢獻難有人可以望其項背，他為爭取台灣人平等自由地位，發起「台灣議會設置請願運動」為台灣社會掀起波瀾壯闊的影響力。

馬英九說，在文化與教育方面，林獻堂創立新文化啟盟的新文化協會，也結合霧峰林家與各地士紳創立了台中中學校，也就是現在台中一中，現在的明台高中，也是出自林獻堂之手，持續透過教育啟迪台灣民智。

他表示，今天林家後人在萊園舉辦台灣文化協會百周年與台灣民主先驅議會之父林獻堂140周年華誔記念活動具跨時代意義，表達了林家後人對祖先的追思，林獻堂一生的道德與氣節也為台灣人做了最好的典範。他此次與會是對台灣日據時期最偉大的先者致上崇高敬意，也祝福明台高中日新月新，此次活動成功圓滿。