公投意見發表會流程。(製圖/陳友齡)

【LIVE直播】全國性公民投票案第19案：公投綁大選

中選會為每一公民投票案舉辦5場意見發表會，最終場於今(11日)舉行，其中第19案為「公投綁大選」，於下午3點至4點登場，正方代表人為國民黨副發言人楊植斗，反方代表人為民進黨立委管碧玲。其中楊植斗為了拚公投，已經絕食超過55小時了。

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

楊植斗在第一輪發言時表示，很多人不知道公投投什麼，公投說明會辦得太少，政府要負很大責任，「反方代表管碧玲之前曾點名我要洩題給我，在臉書發表一篇批評公投綁大選的文章，很遺憾對方像土匪一樣，我回應後她卻神隱，這也是民進黨政府的縮影」。

楊植斗說，管碧玲論點分為民進黨政府覺得公投綁大選不會省錢、跟投票率無關、會讓公投失焦；對此，他說，第一，當然省錢，半年內要發派兩次相關單子，成本就是兩次，民進黨政府卻說這樣不會浪費錢，這邏輯不能理解；第二，當然會提高投票率，管一定很清楚高雄有過一次地方性公投，那次因為沒有議題媒體效果、政治人物背書，根本沒人知道、沒有媒體討論，慘遭被否決，還有2018年那次投票，那次議題被候選人出來紛紛表態、曝光也足夠，但結果投票率最高只有不到五成六，即便綁了投票率也很少，所以不綁的成案機率更渺茫。

楊植斗表示，第三，民進黨要負很大責任，公投延期民進黨有宣傳嗎？北市議員羅智強起初租一台變形金剛車子出來宣傳公投，民進黨態度是派發言人出痛批他是防疫破口，就是不希望讓人家知道公投是哪一天。

第二輪發言時表示，我在2018年就是丁守中的發言人，丁上個月也在臉書公開表示，支持公投綁大選，亂大選是民進黨，不是公投反大選，我也不容許民進黨亂詮釋、亂消費丁先生。他說，結果民進黨出動網軍側翼譏笑丁先生，但現在民進黨不但走不出來，還簡直倒退20年。

楊植斗提到，已經絕食65小時，預計會突破200小時，希望到時候朋友可以兌現承諾，投下手中那一票，我票票都要爭取，不管投支持或反對，今晚起我也會到自由廣場進行絕食和靜坐，再回家鄉投票。