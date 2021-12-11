童星出身的南韓22歲女星金裕貞，從小就因清新脫俗氣質和不符合年紀的精湛演技，讓她備受關注，有「國民妹妹」稱號，近日，她在社群曬出大尺度美照，讓超過65萬網友都看暈。

金裕貞近日在IG曬出一組美照，只見穿著黑色細肩帶禮服的她，轉身背後整個挖空，讓她大片春光全洩，纖細完美身材加上清純巴掌臉，轉大人的成熟性感美，讓網友都直呼「國民妹妹長大了」、「好不像金裕貞，是新的面貌」、「世界上最美麗的22歲」。

金裕貞展現純慾小女人美。(圖／翻攝自IG)

4歲就出道的金裕貞，因出眾的演技和清新氣質，常被稱讚為下一個全智賢，演過不少膾炙人口的作品，在《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》裡的古裝扮相，更是讓人印象深刻，日前和安孝燮主演的古裝劇《紅天機》，絕美扮相再次證明她是「史劇最美女星」。

而金裕貞和有「韓國三金」之稱的金所炫、金賽綸，都是長大後沒長歪的童星代表，現已亭亭玉立的她們，褪去稚嫩的外表後，越來越有氣質小女人的美，演技也持續精進，讓人更加期待她們未來的發展。