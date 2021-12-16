空服員出身的林佩瑤因參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上她擁有天使臉孔、魔鬼身材，也讓林佩瑤被受封為「最美空姐」，而不吝嗇展現好身材的林佩瑤，日前就分享一系列打果汁機照，她辣穿胸前開中門洋裝入鏡，傲人美胸若隱若現，性感畫面讓網友直呼太犯規。

照片中，林佩瑤身穿立領洋裝操作食物調理機，她豪放胸前開中門，D級美胸若隱若現，火辣畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，吸引女星魏如昀留言：「我只看到胸前開叉的部分」、「第四張那個弧度（流鼻血）」，林佩瑤則自嘲：「哈哈哈哈哈，現在瘦了，完全沒東西看欸」，還笑稱現在已經沒看頭。

林佩瑤D級美胸若隱若現。（圖／取材自林佩瑤 Pei Yao Lin臉書）

林佩瑤火辣打果汁照，也吸引網友留言：「妳穿這樣我是要怎麼看妳介紹啦」、「逼逼 穿這樣打果汁有點犯規」、「你的衣服太性感了吧！ 我看了很想幫你多加件衣服喔」，林佩瑤則笑說：「哈哈拍完照就換掉了啦」。

其實，林佩瑤過去就曾以穿搭引發話題，她日前辣穿低胸細肩帶綠色洋裝、外搭白色罩衫現身庭園餐廳，而胸口的深U設計，讓林佩瑤的美胸呼之欲出，不過也因洋裝的造型和設計，還吸引不少網友以為林佩瑤直接穿泳裝就出門，讓林佩瑤哭笑不得回應：「我沒有穿泳衣啦 這是洋裝」。