新北市市長侯友宜遲未對4大公投案表態「4個都同意」，9日也缺席國民黨主席朱立倫等人在新莊舉辦的公投宣講，傳出引發藍營不滿。對此，媒體人韋安觀察後發現，現在竟然有人在背後煽動深藍基層，以「藍皮綠骨」這種惡毒語詞來攻擊侯友宜。而侯的民調滿意度六度第一，全民意的支持度也長期維持最高，難道全台灣的人眼睛都被蒙蔽了？他直言，照此情發展，結局很可能是再一次集體走入絕境，被民意所拋棄。

韋安11日在臉書全文轉載他在《TVBS新聞》投書，並以「為什麼漢子、燕子會『聯手起義』？」為題，分析藍營推動公投所面臨的部分困境。

他先是提到為何新北台中，兩個藍營重要諸侯，侯友宜和盧秀燕，都以「另有行程」，不來為「四個同意」站台？

韋安分析認為，黨中央在公投戰犯下戰略性錯誤，定調「四個同意」，造成公投防線面臨全線崩潰的危險。現在只要把侯友宜說成「破口」，打成「戰犯」，甩鍋給他，「都是侯友宜的錯」，黨中央作壁上觀，好像一點責任都沒有，就可以度過風浪。

他質疑，早之前江啟臣當主席時，只提兩個黨版公投案—「反萊豬」和「公投綁大選」，涉及全民健康，和民進黨的政治誠信，有很高的民意支持。如果，新主席朱立倫帶領藍營主攻這兩項，不僅有廣大民意的支持，還能站在道德誠信的至高點上。且若國民黨以主攻黨版，尊重民間版，在公投一役上，可以和民間分進合擊，讓綠營兩線開戰，疲於奔命。

韋安指出，結果朱卻把民間版的「核四重啟」和「護藻礁反三接」，一起併入變成「四個同意」。合在一起的結果，就馬上變成藍綠對決，而現實中明顯的綠大於藍，國民黨當然會一敗塗地。

而且，朱立倫在新北市長任內曾經表態過「反核四商轉」。現在當了主席，卻以「四個同意」概括變成「同意核四重啟」。現任市長侯友宜，則是延續「朱市長」的政策，他從來沒有反核電，但堅持「有核安，才能用核電（核四）」。朱立倫明顯陷侯友宜於困境。

「四個同意」中的「護藻礁反三接」，則是陷台中市長盧秀燕於不義。對於民進黨市議員質疑若珍愛藻礁公投過關、三接遷離，台中火力發電廠將因此增加500萬噸的燃煤量，盧秀燕明確表示，她與台中市民都會堅決反對，不會讓中火燒更多的煤。

韋安推測，但問題是，沒有三接燃氣發電，台中怎麼可能減少煤電空汚。全國若缺電，連盧秀燕都要去承擔責任。若盧秀燕未來幾年再反空汚，綠營一句話就嗆回去，「反三接燃氣發電，台中空汚都是你造成」。

韋安續指，更有甚著，現在竟然有人在背後煽動深藍基層，以「藍皮綠骨」這種惡毒語詞來攻擊侯友宜。侯的滿意度六度第一，全民意的支持度也長期維持最高，難道全台灣的人眼睛都被蒙蔽了？

最後，他感嘆，藍營某些少數人，把最能做事的人說成「藍皮綠骨」，這是國民黨現實中的最大悲哀。結局就是再一次集體走入絕境，被民意所拋棄。