睽違11年！中信兄弟奪隊史第8座總冠軍 台中封王遊行

盧秀燕代表市府接受中信兄弟獻上封王帽及T恤，並回贈台中捷運限量紀念票卡，與球隊及球迷們相約明年力拚冠軍二連霸。（陳世宗攝）

盧秀燕期望能將球隊喜悅與榮耀分享給市民，今日也藉由感謝祭活動，答謝球迷這些年來的熱情支持。（陳世宗攝）

中信兄弟教練、選手、PS啦啦隊女孩共同搭乘雙層巴士，自台中市政府出發繞行市區至洲際棒球場。（陳世宗攝）

中信兄弟勇奪今年職棒總冠軍的封王慶祝活動12日登場，吸引上萬名球迷湧入市政公園參與封王慶賀儀式。中信兄弟教練、選手、PS啦啦隊女孩共同搭乘雙層巴士，自台中市政府出發繞行市區至洲際棒球場；市長盧秀燕表示，感謝中信兄弟11年來努力與堅持，預祝中信兄弟年年封王，每年共享榮耀。

中信兄弟隊今年拿下睽違11年隊史第8座總冠軍，也是以台中為主場以來第1座總冠軍，台中市政府與球團共同舉辦盛大封王慶賀儀式。盧秀燕代表市府接受中信兄弟獻上封王帽及T恤，並回贈台中捷運限量紀念票卡，與球隊及球迷們相約明年力拚冠軍二連霸。

「這是偉大又光榮的一刻！」盧秀燕說，中信兄弟主場洲際棒球場距離捷運文心崇德站很近，文心崇德站也是全國唯一以職棒隊中信兄弟為主題所設計；她代表市府回贈球隊中捷限量紀念票卡，也歡迎球迷力挺中信兄弟，平時就能到文心崇德站打卡紀念。

盧秀燕表示，感謝中信兄弟帶給大台中和所有球迷們這麼大的榮耀，11年來大家一直等待這一刻堅持必勝的信念；中信兄弟的堅持、奮鬥不懈與努力，也感謝所有球迷的力挺和不離不棄，大家都是創造大台中光榮的城市英雄，期望中信兄弟繼續努力、年年封王，接下來的每一年都能共享榮耀。

盧秀燕也打趣說，感謝中信兄弟的努力，今年沒有讓她戴獅子頭套，她與現場球迷一樣開心迎接中信兄弟的勝利凱旋，期望能將球隊的喜悅與榮耀分享給市民，今日也藉由感謝祭活動，答謝球迷這些年來的熱情支持。

中信兄弟封王活動車隊，中午12時30分從市府出發，行經市區並於應援站點發放封王旗幟，沿線聚集相當多球迷，球員及現場民眾熱情互動，氣氛熱鬧，車隊抵達終點洲際棒球場後，舉行分組對抗賽及球員簽名會，感謝球迷一路以來的賣力相挺。