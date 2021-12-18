45歲王力宏出道26年，一直以優質形象深植人心，昨(17日)卻被前妻李靚蕾爆出婚前婚後男女關係混亂，維持多年的好形象全面崩盤，但王力宏方面至今未回應。倒是廣告代言方面，稍早「INFINITI中國」開第一槍宣布終止合作後，而教育科技公司「讀書郎」、珠寶品牌周大生紛紛也都宣布終止合作，損失難以估計。

王力宏近年將工作重心轉往大陸，並經營起學習軟體「月學」APP，先前媒體報導他在當地接了幾部實境秀節目和代言，今年收入至少2億進帳，還不包括教學軟體的收入。15日他宣布離婚後，隔天就公告成為汽車品牌「INFINITI中國」代言人，未料昨晚李靚蕾發長文揭開兩人離婚真相，使「INFINITI中國」率先宣布：「即日起中止與王力宏先生的合作關係」。

已有三家廠商和王力宏宣布結束合作。（圖／翻攝自微博）

而稍早「讀書郎教育科技」也接力發聲，表示：「讀書郎已終止與王力宏先生的合作關係」，知名珠寶商「周大生」也回應：「周大生珠寶與王力宏先生的廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作，感謝您對周大生珠寶的關注」。

李靚蕾在長文中透露，自己與王力宏剛結婚的時候就簽訂了各種不平等條約，婚後共同賺的錢也轉移的很乾淨，房子、車子、公司均與自己無關，深怕自己佔到便宜。婚後李靚蕾也徹底淪為生育工具，一直處於備孕，懷孕，生子，養兒育女上，很少有屬於自己的時間。

李靚蕾稱自己也沒想到自己會有一天過上這樣的日子，她以為她會和王力宏有一個幸福的小家，完成自己一直以來的溫馨家庭夢想，誰知婚後的生活卻是獨自帶孩子的時間多於一家人在一起，但她還是選擇了理解，但到頭來所換來的卻是對方的想要「單身」生活。

更讓人想不到的是，李靚蕾的長文中，竟然還有一些王力宏「感情」方面的事情，婚後王力宏與多位女性保持不正當的男女關係，私生活混亂，甚至在李靚蕾懷著孩子快要生了，也不例外。但自己為了孩子，為了家庭一再忍讓，沒想到對方變本加厲。

至於如此堅決地想要離婚，則是因為王力宏遇到了自己喜歡的人，不想讓自己喜歡的人當小三。而李靚蕾不願意離婚王力宏就用各種語言霸凌，甚至羞辱她，孩子親友面前捏造事實詆毀自己。

王力宏事件曝光後，他的形象也一落千丈。出道多年的王力宏，可以說是大眾心目中的優質偶像，但私生活裡做了這麼多毀三觀的事，許多品牌商擔心商譽受到牽累，立刻取消其商業代言。