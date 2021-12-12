新型變種病毒Omicron來勢洶洶！指揮中心昨（11）日公布的境外移入個案中，就有3例確定感染Omicron，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，英國官方公布兩劑AZ對Omicron只有10%的保護力，前台大感染科醫師林氏璧也透露，兩劑AZ對Omicron幾乎無法有效防禦，但第三季加強針若打BNT，保護力可大幅提升到71%。

首例Omicron侵台！與本土個案夾擊 陳時中：防漏網之魚警戒不能放鬆

林氏璧今(12)日在臉書表示，根據英國衛生安全局（UKHSA）對於疫苗效力的最新報告，打完兩劑BNT後2~9周可以有88.%的保護力，但在10~14周就掉到48.5%，而在15~25周左右則會掉到34~37%左右。不過在打了BNT加強針之後兩周，三劑BNT的保護力可以到 75.5%，而2劑AZ+BNT的保護力則可以達71%。

對於很多人哀怨質疑，已打的兩劑AZ是不是白打了？林氏璧則說不會，因為全世界現在流行的大魔王還是Delta，針對Delta來說，第二劑有一定的效果，第三劑看起來是需要的；至於Omicron，兩劑現有疫苗應該還是對Omicron重症有一定的保護力，而第三劑對Omicron也多少有用，因此接下來各國應該是會推動加速施打第三針的政策。

林氏璧也強調，由於目前Omicron的案例尚少，樣本數也不夠多，因此還是很初步的估計，只能說似乎如科學家預期，到目前為止，現有疫苗對Omicron效果有限，雖然施打第三劑兩周後可以對Omicron有70~75%的保護力，但保護力能持續多久，目前仍沒有答案。