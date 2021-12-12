疫情新生活讓民眾更常在家追劇，今年許多台灣電視劇取材多元，也做出差異性吸引觀眾收視，有網友列出24部台劇，好奇「今年最值得一看的台劇是哪一部？」貼文引發討論，其中2劇更被紛紛點名是必看佳作。

原PO在PTT八卦板上發文，列出今年《天橋上的魔術師》、《他們創業的那些鳥事》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《斯卡羅》、《逆局》、《國際橋牌社2》、《四樓的天堂》、《無神之地不下雨》、《茶金》、《華燈初上》等24部台劇，詢問網友意見「哪一部最值得一看？」

《華燈初上》近期熱播獲得不少好評，年底將播出第二季。（Netflix、百聿數碼提供）

許多網友點名現正熱播的《華燈初上》，認為整部劇的卡司堅強、製作不俗，「卡司的話就華燈，製作費根本不是同級」、「華燈初上，整個熱度有起來」、「華燈初上，一個晚上嗑完8集」、「還是要林心如才能製作這種大咖演員的戲」、「華燈滿猛的，演員陣容很強劇情也不錯」、「華燈初上超級尬，最頂的那種」。

《茶金》述說50年代新竹北埔茶產業創造經濟奇蹟的故事。（圖／茶金臉書）

另外台灣首部海陸腔客語劇《茶金》，也被不少網友點名值得看，「茶金真的不錯」、「最近的話，就茶金」、「茶金必看」、「茶金難波萬」、「茶金，不看第一集貨幣政策其實都很棒」。