反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁等4項公投，將在12月18日舉行投票。國民黨今天（12日）與秋鬥民團合辦「我同意！YES大遊行！」民進黨則在林默娘公園營造「全台公投最大場」氣勢，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌綠營3巨頭齊聚。如今公投投票倒數計時，被問到四大公投會通過幾項？台北市議員徐巧芯表示，4個都會過。

有網友12日在《董事長開講》網路直播節目中問到「請預測一下四大公投分別會通過幾項？」徐巧芯馬上說，「我當然要講4個都會過，不要害我」，此話一出，引來在場者大笑。擔任民眾黨宜蘭縣黨部主委的「華董」李偉華則預測，聽說可能很困難，只會過萊豬1項。

另外，針對公投部分，徐巧芯指出，如果她是黨主席的話，每一個縣市至少要辦一場公投說明會。即使有人不是4個都同意，也沒關係，但是至少，比如萊豬會過關，那就針對萊豬這個部分，好好跟民眾說明，最起碼要做到這樣。

徐巧芯接著指出，現在大家在衝公投的時候，總是也希望有能力的人，可以稍微付出一點點。新北市長侯友宜若對核四有疑慮，也沒有關係，像立委蔣萬安也沒有每個都支持，他就是專門講萊豬，其實侯友宜可以把反萊豬這一項公投好好的做，徐巧芯覺得，大家都會支持他。