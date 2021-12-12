有店家自責，是否處理不夠完善害一名阿姨遭房東趕走。（截自臉書私密社團《●【爆廢公社】●》）

一名提供愛心餐的素食業者自責發文，一名行動不便的婦人透露，排在她前面的一對夫妻是她的房東，有很多房子出租很有錢；隔天業者向那對夫妻表示，愛心餐請留給有需要的人；豈料不久婦人卻說被房東趕走，不讓她再繼續租了，騎腳踏車自己慢慢搬家，也讓業者十分自責，是不是自己處理得不夠完善，才害到那名婦人。

「對不起阿姨」，一名素食小吃業者在在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》發文，表示店內提供愛心代用餐半年多，發現一對夫妻幾乎每天都會騎機車來拿餐。某日與一位換過兩個人工膝部關節、不能久站久走，兒子好像工作也不順利，因此來拿餐的阿姨聊天，阿姨表示前面那對男女是她的房東，非常有錢，有很多房子，但他們都會四處拿愛心餐，建議店家不要再給他們餐，留給更需要的人。

隔天這對男女又來了，原PO開口：「聽說你們在正義北路很多房子出租很有錢，那為什麼要拿愛心餐？如果妳真的需要來拿沒關係，但如果沒有，請妳留給需要的人」，對方回：「誰說的，我不認識他們，他們在亂說八道」，之後原PO再沒看過這兩個人來拿餐。

不過膝蓋受傷的阿姨來拿愛心餐時卻說，最近被房東趕走，不讓她再繼續租了，最近都騎腳踏車，自己慢慢搬家，因為旁邊的朋友七嘴八舌的起鬨說，應該是她去告狀房東拿愛心餐的事情。原PO對這位阿姨感到過意不去，自責是不是當初處理的不夠完善？

眾多網友紛紛回應：「你沒有錯，不要把他人的惡意拿來枷鎖自己」、「你做的沒錯！愛心待用餐是留給需要的人！不需自責..反而是那些樓房幾十棟財產幾千萬還來拿待用餐..都不會不好意思..真厚臉皮」、「你沒錯啊！不過房子是人家的，他要報復，他要小鼻子小眼睛誰也拿他沒轍，個性使然。

阿姨也沒做錯，說不定這房東也不好相處毛病一堆，搬離也好」、「您沒有錯，房東的貪念錯，愛心餐，是提供給需要的人，不是讓有錢人錦上添花的。它沒拿，不是多了幫助一位需要幫助的人。」。

還有網友表示：「希望有三重愛心的房東能跟你聯絡，幫忙接手這位阿姨的租屋需求，三重有錢人很多，個性海派也重情義幫忙推一個」，原PO也回應：「阿姨有找到房子了，最近都騎腳踏車搬家，想說，禮拜一問要不要租台貨車去幫忙搬家！」。