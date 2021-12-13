靜宜大學外語學院「多國文化嘉年華」由日本太鼓表演揭開序幕。（靜宜大學提供）

靜宜大學以精彩的佛朗明哥舞蹈，日本茶道體驗、西班牙美食等特色活動，呈現系所特色及師生技藝，迎接聖誕佳節來臨！（靜宜大學提供）

人文暨社會科學院特別安排「原住民專班」學生以傳統舞蹈、歌曲表演，協助傳遞原住民族多元特色；藉由壓軸聖誕點燈，讓師生瞭解聖誕節的意義真理。（靜宜大學提供）

理學院也精心打造聖誕樹及聖誕裝飾，迎接聖誕佳節來臨，為校園帶來更多溫暖！（靜宜大學提供）

靜宜大學透過「2021天主教學校週」聖誕系列活動，為創辦該校的「主顧修女會」所創立的「奇蹟之家」、柬埔寨馬德望和平之母小學與校內「瑪爾定補給站」募款及募資， 傳遞耶穌的光與愛，讓愛照亮世界各角落！

靜宜各學院師生也搭配聖誕主題，精心打造聖誕樹及藝術裝置；在融合各系所特色的表演中，傳遞佳節的氛圍及喜悅！宗輔室主任楊安仁神父說，迎接聖誕佳節來臨，除聖誕樹等外在裝置，也要讓自己的內心成為迎接耶穌再度來臨的馬槽，並懷著感恩的心為他人服務。

靜宜大學外語學院「多國文化嘉年華」由日本太鼓表演揭開序幕，還有精彩的佛朗明哥舞蹈，日本茶道體驗、西班牙美食等特色活動。院長曾麗蓉說，該院以「多國文化嘉年華」呈現系所特色及師生專長，迎接聖誕佳節來臨，為校園帶來更多溫暖！

人文暨社會科學院院長郭俊巖指出，該院特別安排「原住民專班」學生以傳統舞蹈、歌曲表演，協助傳遞原住民族多元特色；也藉由壓軸聖誕點燈，讓師生瞭解聖誕節的意義真理。