籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)被聯盟處以25000美元罰款（新臺幣69萬），因為他在11日的老鷹之戰時對場邊的球迷出言不遜，該場比賽籃網以113-105獲勝。事發於上半場剩餘28秒時，哈登(James Harden)從後場發界外球給杜蘭特，幾位球迷向場內叫囂「杜蘭特別再哭了」，杜蘭特把球回傳給哈登之後，對球迷罵粗話：「閉上你的臭嘴（Shut Yo Ass Up）!」

這段影片被手機拍下並於網路流傳，這不還算很嚴重的事，杜蘭特本季曾因把球拋向觀眾席挨罰25000美元，今年4月則為粗鄙語言吞下50000美元重罰。這張大罰單起因於去年12月，杜蘭特與喜劇藝人拉帕波特(Michael Rapaport)在推特叫罵，拉帕波特先前在TNT節目批評過杜蘭特，後來杜蘭特用IG傳私訊痛罵拉帕波特，被公布在網路上。

杜蘭特被指責使用種族歧視、性別歧視的字眼，他罵拉帕波特是個皮膚蒼白的飢渴婊子（拉帕波特是白人男性），只會跪舔名人來獲取關注，嘲笑他不受妻子尊重，還指定時間地點約拉帕波特出來見面，說要當面對他吐口水，叫他多曬點太陽，以及更多不堪入目的粗鄙用語。

當然拉帕波特的語氣也沒好到哪裡去，但他至少不敢拿膚色做文章。那次挨罰之後杜蘭特公開道歉，表示他也不希望被大家看到他講了那種話，他只想把重心放回球場上。