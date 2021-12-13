男孩子的生殖器尺寸，要多長才正常？小兒科醫師唐子涵指出，短小陰莖的定義為「低於同齡平均值2.5個標準差以下」，若真的太短應盡快就醫。她建議父母別讓孩子接觸過多環境賀爾蒙、塑化劑，6大地雷恐讓兒子變成「奈米雞」。

唐子涵在臉書粉專「唐子涵兒科醫師的吃貨日記」分享，門診偶爾會遇到擔心孩子GG太短小的父母。她指出，正常陰莖測量方式，應為在未勃起狀態下，從恥骨聯合部至龜頭尿道口的長度，若「低於同齡平均值2.5個標準差以下」，即為短小。

參考國外數據，唐子涵說，要是1歲不到2.2公分、3歲不到2.4公分、5歲不到2.7公分，建議就醫檢查。因為如生長激素不足、腦垂體疾病、染色體異常及肥胖等問題，都會造成陰莖短小。

她也建議父母親避免讓孩子接觸過多環境荷爾蒙、塑化劑，留意日常飲食，尤其下列6點一定要注意，免得影響發育：

1.少吃油炸食物、內臟或動物脂肪豐富的部位

2.避免使用塑膠容器裝熱湯

3.嬰兒奶瓶選擇玻璃材質

4.化妝品、保養品避免香精等人工添加物

5.多吃中小型魚類

6.多吃原型食物、多喝水、多運動