資深藝人澎恰恰因出資拍電影欠下2.4億巨債，召開記者會宣告破產，但不會逃避，上個月也在直播中提及收到彰化地檢署傳票，開庭時間為今(14日)上午10點半，不過在彰化賣蚵煎的顏姓夫妻債主，今天準時抵達彰化地檢署，卻不見澎恰恰現身，而是委託律師請假。

據了解，彰化一對賣蚵仔煎的顏姓夫妻，將財產全數投資給澎恰恰，卻未見澎還錢，前陣子因疫情生意受到影響，周轉壓力大，希望澎恰恰趕快還錢才提告。

澎恰恰收到傳票後表示，顏姓夫妻向銀行借了100萬給他，依約每個月還款15萬元，可是自己的債務相當龐大，實在沒有辦法負擔，收到傳票後也火速跟顏姓夫妻解釋，他絕對沒有想要逃避的想法。

彰化地檢署今召開偵查庭審理此案，但澎恰恰上午突然委託律師傳真請假，並未抵達地檢署，對此，債主顏男不滿表示，這樣做就是逃避，怕會被人起訴，欠錢還錢、天公地道，人家跟你無親無故、白白借他那麼多錢都沒聯絡「說大話誰都會說」。

澎恰恰上個月開直播坦言，自己稍早收到此案傳票時，百思不得其解，收到朋友訊息才知道告他的是一對在彰化天后宮開小吃店賣蚵仔煎的夫婦，由於對方先前投資他，向銀行借了100萬給他，原本說好每個月還錢15萬，但半年過去澎恰恰沒允諾，又因疫情影響經濟，那對夫妻才會提告希望將錢拿回來。