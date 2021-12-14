金門縣副縣長李增財與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表簽約。（金門縣府提供）

金門縣政府今天與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會簽署合作共善備忘錄，未來雙方將在慈善關懷、生態環保與防災教育領域合作，協力打造金門成為永續、安全的友善宜居城市。

縣副縣長李增財表示，慈濟基金會在金門深耕多年，無論是急難救助紓困、新芽獎學金助學、歲末祝福、防救災人物力的支援，以及環保領域，都能看到慈濟人的身影，期待未來結合雙方的力量，在慈善關懷、生態環保與防災教育等方面，進一步發揮加乘效果。