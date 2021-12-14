合作共善 金門縣府與慈濟簽署備忘錄 協力打造宜居金門 16:312021/12/14 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣政府今天與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會簽署備忘錄，未來雙方將在慈善關懷、生態環保與防災教育領域加強合作。（金門縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣副縣長李增財與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表簽約。（金門縣府提供） 金門縣政府今天與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會簽署合作共善備忘錄，未來雙方將在慈善關懷、生態環保與防災教育領域合作，協力打造金門成為永續、安全的友善宜居城市。 縣副縣長李增財表示，慈濟基金會在金門深耕多年，無論是急難救助紓困、新芽獎學金助學、歲末祝福、防救災人物力的支援，以及環保領域，都能看到慈濟人的身影，期待未來結合雙方的力量，在慈善關懷、生態環保與防災教育等方面，進一步發揮加乘效果。 澳洲辦事處參訪竹市府 林智堅與代表露珍怡會面聊綠能 元大銀遠傳 共拓開放銀行業務 #共善 #慈濟 #未來 #雙方 #關懷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回報救命之恩 台東農民李清亮堅持30年承諾捐贈救護車 15:332021/12/14 生活 雲林縣府推「永續發展目標」 從使用可分解包裝做起 14:122021/12/14 寶島 加台經貿會議 雙方關注強化供應鏈 14:172021/12/14 政治 立陶宛商品無法進入大陸 美國防部出招拯救 09:312021/12/14 國際 集保捐贈全台78個社區照顧關懷據點逾2500萬元 09:302021/12/14 財經 玉山文教基金會 再獲社教貢獻獎 04:102021/12/14 金融．稅務 雲林來虎尾追五分車 見證3鐵同框 04:102021/12/14 地方新聞 哈雷執行長Jochen Zeitz點名與台灣之光合作 10:062021/12/14 生活 學術專業結合社區關懷 義守大學跨領域鏈結永續發展 15:422021/12/14 寶島 《金融股》臺企銀拚金融創新 共創區塊鏈防企業炒匯 08:012021/12/14 財經 老蕭揪群星發聲助弱勢過寒冬 04:102021/12/14 娛樂新聞 生活熱門新聞 印度神童預言「今起大難臨頭」 7大危機一次看 - 生活 最新研究曝「這職業」最容易一夜情 近半數跟同事搞上 - 生活 北市爆1境外個案解隔確診、病毒量高 憂「7＋7」釀破口 - 生活 美國妹吃台式牛排 見1景象「超困惑」：完全沒道理 - 生活 4縣市豪雨特報 颱風大轉彎機率曝 這天恐影響台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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