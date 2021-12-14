四大公投案「反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選」將在本周末18日進行投票，而據一份網路最新民調顯示，國民黨主張「四個同意」，有藍營黨內人士分析，若最終有超過5成5民眾出門投票，藉由支持度最高的反萊豬公投帶動拉抬，其餘3公投案過關的機率也將大增，，因此投票率將是勝敗關鍵。

4大公投案將在週末投票，藍綠均祭出總動員行動強力催票，也引發關於公投投票率的討論。依照《公投法》規定，公投案同意票必須超過總投票人數的4分之1才算過關，因此投票率將是勝敗關鍵。

「TPOC台灣議題研究中心」14日透過《QuickseeK快析輿情資料庫》，分析自10月25日以來關於4大公投案的網路聲量，結果顯示，近期出現「公投投票率低」的擔憂並非空穴來風。根據網路聲量數據，10月底藍綠兩大黨啟動全台宣講行程後，曾連續兩週創下超過25萬高聲量，然而，之後連續4週就出現聲量不振的狀況，僅於20萬上下徘徊。

尤其在12月初爆出民進黨立委高嘉瑜遭施暴，意外扯出網軍黑幕的案外案，民眾注意力被拉走，稀釋了對4大公投案的關注度，好不容易自12月8日起四大公投聲量才超越網軍風波，公投在選前一週重獲關注，當週聲量回到34萬則，然而值得注意的是，公投案近期聲量高峰出現在12月12日，當天聲量7.6萬則，仍低於網軍風波在12月1日聲量高點的8.4萬則，公投案曝光度已長達1個月表現不佳，即便近日聲量「拉尾盤」，但是否能增加選民出門投票意願，亦或產生催票效果，還有待商榷。

進一步觀察藍綠兩黨公職臉書粉專，以及兩黨支持者所創立側翼粉專，從各自陣營的四大公投貼文數據，推估兩陣營粉絲對於公投案的反應熱度，結果顯示，從今年10月底開始，綠營社群中有關公投的貼文總共創造1386萬次粉絲互動數，藍營社群僅901萬次，藍綠出現差距。

而在選前一週（12月6日至12月12日之間），QuickseeK快析輿情資料庫監控的破萬個粉專中，總共有9539則與公投相關的貼文，創造600多萬次互動數，其中綠營相關社群就佔了其中2032則貼文、互動數逾326萬次，佔總體互動數近5成，反觀藍營僅有875篇相關貼文、互動數佔整體不到2成。

值得注意的是，中選會今天公告這次4大公投的投票權總人數為1982萬5468人，依公投法規定，通過檻要投票權總人數的四分之一即495萬6367人，另外也公告各“直轄市”、縣市投票權人人數。其中6都以新北市投票權人數342萬7162人最多，也是全台22縣市投票權人數最多。

第二至第四依序為台中、高雄、台北，這3都的投票權人數都超過200萬以上，排名第五、第六的桃園市、台南市投票權人數則分別只有186萬多與159萬多人；地方縣市則以彰化縣106萬多人最多，其他都不到100萬人。

中選會表示，公投法第29條規定：公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過，依此計算，有效同意票達495萬6367票以上且亦應多於不同意票，始為通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。