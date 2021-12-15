徐乃麟女密友詐地主250萬元 法院最終判決出爐

被指為藝人徐乃麟女性密友的董子綺，遭起訴假藉仲介高爾夫球場土地買賣，向地主詐騙250萬元，一審依詐欺罪判她刑1年4月，二審考量她與被害人達成和解並賠償損失，改判刑6月，可易科罰金36萬元，全案定讞。

董子綺因原受高雄一家高爾夫球場地主代表委託處理土地出售事宜，2015年她向對方佯稱已經找到買主可以成交，她要先拿取仲介費，她先擬具協議書後，對方先出借董子綺200萬元、50萬元現金。

不料，後來球場土地迄今並未由董子綺仲介之買主成交而售出，對方向董子綺催討借款及所擔保之本票，但董子綺僅返還借款各70萬元、50萬元後即置之不理，對方提出告訴。

台北地方法院一審將董女判刑1年4月，台灣高等法院二審認為，董女否認犯罪，但依卷證資料等，認為原判決認事用法並無違誤，仍維持她有罪之認定，但因她在二審辯論終結後，已與被害人達成和解，並賠償全部犯罪所得，改判刑6月確定。