中研院女助理最新採檢結果。（圖／指揮中心提供）

中研院女助理（案16816）確診，指揮中心今天表示，目前共匡列居家隔離對象共110人，全數採檢結果都是陰性，自主健康管理對象共36位，全數都為陰性，自我健康監測對象則有340人，其中319人陰性，其餘對象仍在由衛生單位評估是否需要採檢，且人匡列人數較昨日減少9人，是因為經確認後無需列為自我健康監測。