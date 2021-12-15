中研院女助理最新採檢結果出爐 匡列人數少9人原因曝 14:092021/12/15 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中研院女助理最新採檢結果出爐。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中研院女助理最新採檢結果。（圖／指揮中心提供） 中研院女助理（案16816）確診，指揮中心今天表示，目前共匡列居家隔離對象共110人，全數採檢結果都是陰性，自主健康管理對象共36位，全數都為陰性，自我健康監測對象則有340人，其中319人陰性，其餘對象仍在由衛生單位評估是否需要採檢，且人匡列人數較昨日減少9人，是因為經確認後無需列為自我健康監測。 中研院前研究助理確診 擴大採檢451人結果出爐 中研院P3實驗室調查報告出爐 陳宜民提出五大質疑 #中研院 #女助理 #匡列 #接觸者 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 隱匿確診個案？ 莊人祥打臉北市 案號Ct值曝光 17:492021/12/14 生活 許瑋甯甜吐點頭嫁關鍵原因 人夫邱澤曝天天做這事超幸福 12:512021/12/15 娛樂 中研院採檢1000多人全陰性！黃珊珊：疫情暫時沒擴大跡象 12:542021/12/15 生活 《機智醫生》申鉉彬突破性確診 正和宋仲基拍新戲 13:052021/12/15 娛樂 Omicron全球破萬例 英首見死亡個案 04:102021/12/15 生活新聞 P3實驗室染疫的關鍵 04:102021/12/14 時論廣場 防7＋7破口 串門子條款最重罰百萬 北市出現解除隔離後確診個案 黃珊珊憂春節專案恐付出代價 04:102021/12/15 焦點要聞 中研院染疫案調查出爐 3人穿脫僅1人正確 04:102021/12/14 生活新聞 中研院P3實驗室出包 工會成員揭陳年問題：資源私有化、不專尊重專業 13:142021/12/15 生活 中研院檢討報告交不出來 陳時中：資料受困實驗室內 14:542021/12/14 生活 鄭文燦：春節專案是壓力測試點 若有社區感染春節就泡湯了 12:452021/12/15 生活 生活熱門新聞 防疫旅館染疫？Ct值12個案隔壁房又增1確診 - 生活 下載了就刪不掉 15款恐怖App千萬別誤點 - 生活 誰說只有重機窄路可走？有了光陽LiveWire的路更廣 - 生活 印度神童預言「今起大難臨頭」 7大危機一次看 - 生活 兩劑AZ對Omicron保護力=0 醫曬最新數據：信了嗎？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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