你知道文學的滋味嗎？咖啡、閱讀、人生，彼此之間有著眾多呼應。品嚐咖啡，有酸、有苦、有甘甜、有香氣、有餘韻，更有口感帶來的醇厚度，咖啡不只呼應了閱讀帶來的情緒反應，更呼應了人生百味的感受，TYS太陽星創意團隊攜手閱覽42屆優秀文人作品的時報文學獎、具有SCA、CQI專業證照的百味咖啡烘豆師，經過多次討論，共同定調文學滋味，量身打造新詩、散文、影視小說、報導文學為主題的四款「文學咖啡」，並結合第42屆時報文學獎得獎作品集《溫柔靠岸》，推出「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」。

新詩、散文、影視小說、報導文學，4款風味咖啡有推出單盒裝。（圖／TYS太陽星提供)

形式不拘的新詩，筆隨心性、淬鍊凝香，讀者感受應是「詩意在舌間跳躍，譜一曲華麗交響曲」，淺嚐，甘甜的茉莉花香伴隨咖啡香撲鼻，入口如水蜜桃般微酸的甜美滋味，帶有優質伯爵茶香氣與圓潤飽滿的口感，尾韻充滿桂圓甘甜的清香，乾淨醇厚的香氣餘留口中，如同繽紛多彩的新詩，百花爭妍的清香撲鼻，蝴蝶隨詩意飛舞，共譜華麗交響曲。

鬆散自由的散文，貼近讀者日常，展現生活中的閃光點，「看，那光如散落的珍珠，點滴萃取精華」，沒有華麗撲鼻的花香，卻有著太陽融化奶油帶來的飽滿香氣與厚實口感，奶油與蔗糖的甘醇風味溫和交融，乍隱乍現，尾韻豐富堅果味結合餘留的甘甜氣息，明麗陽光似散落的珍珠，溫潤順口，餘韻綿長。

生動鮮明的小說，熔煉人生百種面貌，帶來新的體悟，「喜怒哀樂且隨意，人生百態皆有味」，洗盡鉛華，回歸自然樸實的風味，初聞，微酸的柑橘香氣中有著清雅的咖啡香，入口淺嚐百香果滋味，酸中帶甜，鼻間夾帶著堅果香氣，乾淨爽朗，入喉後堅果帶來香氣豐富的尾韻，清爽回甘，仍保有柳橙的微酸，如同人生百態，嚐盡酸甜苦辣，回憶如斯，終能理解箇中滋味。

紀實寫真的報導文學，「嚐盡生活百態，拾取生命精彩」。初聞，咖啡中夾帶焦糖甜美的香氣，入口濃郁的巧克力氣息混合焦糖甘甜，口感滑順溫和，帶點醇厚微苦的可可味，甜中帶苦，尾韻厚實，巧克力的香氣餘留，在無人知曉的深夜，獨自沉靜。

文學咖啡杯選用諾貝爾文學獎得獎詩人T∙S∙艾略特、啟蒙思想家讓-雅克∙盧梭、女性主義文學家凱特·肖邦、諷刺文學大師強納森·史威夫四位文學家留下的咖啡經典名句為視覺設計。（圖／TYS太陽星提供)

文學咖啡選用「台灣精品咖啡國際競標冠軍」卓武山莊園精選咖啡豆，以及亞洲、非洲、南美洲、中美洲精品咖啡豆精心調配四種專屬文學風味，「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」一次擁有四種風味咖啡，限時特惠價699元，滿千再贈限量文學咖啡杯。(賴韻如/台北報導)

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TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒

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