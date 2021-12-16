總統蔡英文、蘇貞昌最新民調出爐！據媒體《TVBS民調中心》今公布蔡英文、蘇貞昌施政滿意度，蔡英文民調滿意的比例維持41%，不滿意度則由37%略增2個百分點至39%。至於行政院長蘇貞昌擔任閣揆2年多來表現的滿意度，則維持在38%，不滿意度也略增2個百分點至44%。

距離公投倒數不到48小時，蔡英文總統今天從總體經濟的角度，列舉五點「不同意」反萊豬的理由，強調台灣在經貿措施、產業競爭力上要更加努力，才能克服中國在貿易上的威脅，成為一個更自由、更繁榮的國家。「我們不能讓公投結果變相造成台灣經濟只能倚賴中國亅。

據《TVBS民調中心》今(16日)公布最新民調，對於蔡英文總統的施政表現，調查結果顯示，民眾滿意的比例維持41%，不滿意度則由37%略增2個百分點至39%，另外21%沒有表示意見。

至於行政院長蘇貞昌擔任閣揆2年多來表現的滿意度，同樣沒有明顯變化，維持在38%，不滿意度也略增2個百分點至44%，滿意的比例仍低於不滿意度，另外19%沒有表示意見。

此次民調係由《TVBS民意調查中心》採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於12月10日至15日進行，共接觸1330位18歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本1142位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後4碼隨機抽樣、行動電話後5碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問。