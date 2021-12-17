總統蔡英文論文爭議，引發各界討論。擁有美國博士學歷的國民黨智庫執行長柯志恩表示，很多人問他為何不發揮戰力，針對「論文門」提出質疑，但她身為大學教授與政大校友，認為蔡就跟所有包括她的同儕一樣，經過各項嚴格認證，何況聘任蔡的是她的母校政大，故她認為程序「應該」合法。但她最近看蔡在臉書上，把公投案的「反萊豬」改成「反美豬」、「遷離三接」改成「停建三接」，堂堂總統此舉是「公然造假」，讓人質疑「作假難不成已是蔡總統的慣性？」

柯志恩今日（17）上午10時24分在臉書發文表示，很多人問她為何沒有發揮戰力，對蔡英文的博士論文提出質疑，她通常都會「弱弱」的回應，蔡和所有包括她的大學教師一樣，經過系、院及校的三級三審，通過後會經外館向畢業的學校取得認證，況且聘任蔡的是她的母校政大，程序上「應該」合法，除非英國倫敦政經學院（LSE）配合作假，或政治大學當年的聘任程序出問題。

柯志恩坦言，蔡英文論文的許多延伸揣測，都非她的經驗值可解釋，即使彭文正等學者強力追查，但她都已不是立委身分，很難在此議題上著力來結束這個議題。

話鋒一轉，柯志恩指出，最近看到蔡英文在臉書上，公然的把四項公投中的其中兩項議旨改寫，明明公文主文寫的是「禁止萊克多巴胺的肉品進口」，蔡硬是要寫成「禁止美豬進口」；明明是要「遷離三接」，蔡卻寫成「停建三接」，堂堂總統的臉書傳達這麼錯誤的訊息，公然造假，把自己當成側翼的水平，總統的高度和態度到底在哪裡？

柯志恩痛批：「人格通常在16歲後就底定，可以為了政治目的，連一個最基本的『訊息明確』都做不到，往前追溯，作假難不成已是蔡總統的慣性？」柯表示，下次她的學生彭文正再跟她講蔡英文的論文事件，她一定會好好的聽他講清楚。