姚婉茹榮獲2021年教育部第17屆技職之光-證照達人殊榮。（致理科技大學提供）

致理科技大學致力推行技職教育，今年從致理科大畢業的姚婉茹，大學期間努力鑽研資訊網路布建的相關知識，除獲得27張專業證照外，也多次參與全國技能競賽榮獲佳績，今（17）日榮獲2021年教育部第17屆技職之光-證照達人殊榮。

姚婉茹在校期間取得電腦硬體裝修乙級、網路架設乙級、資訊安全管理系統主導稽核員、PIMS個人資訊管理系統主導稽核員在內共27張證照，更曾榮獲全國技能競賽電訊布建（後改為資訊網路布建）第4名佳績，展現優越的實作能力。

致理科大校長陳珠龍指出，學校非常強調技職教育的實作能力，學生透過實作中獲取技術，而透過證照的考取，在現代講究高專業分工的社會型態，企業都希望新鮮人能將自己所學專業快速應用在工作中，證照在手，進入職場就業便比他人多一分優勢。

目前就讀師大工業教育研究所的姚婉茹說，從小就很喜歡動手做東西，國中參加技藝班，體會到實作的樂趣，更考取人生第一張證照，後來憑藉著優異的實作能力表現保送新北高工就讀。小時候有一次家中電視壞了，便嘗試拆解修理，雖然最後沒有復原，但卻了解到電視機的內部構造，更加深她對實作的興趣。

姚婉茹特別感謝致理科大資訊管理系林裕淇及林政錦二位老師，花了許多時間教導專業的知識理論，她也準備修讀教育學程，如有機會想為技職教育做出貢獻，為基礎教育扎根。