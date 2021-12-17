1名女網友日前準備搭手扶梯離開捷運站時，因為前方阿伯腳程太慢，她因此越過對方先登上手扶梯，沒想到卻遭對方狠狠地、大聲地「嘖」了一聲，讓她很傻眼，她後來發現阿伯默默收起手機，手機畫面還是拍照介面，而在她前方是名穿短裙的高中女生，讓她不禁聯想對方疑似準備偷拍，遭到她擋住才會如此不滿。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前從捷運站準備出站、搭手扶梯離開時，當時在她前方有1名阿伯走得相當緩慢，她確認對方並非殘疾或腳痛後，決定繞過對方先行步上手扶梯，沒想到該阿伯竟然朝她大聲地「嘖」了一聲，她當下覺得很莫名其妙，因為當時距離手扶梯還有段距離，她理應不算插隊。

女子搭手扶梯插進1名阿伯前方，卻遭對方「嘖」了一聲，她後來發現對方疑似是要對她前方的短裙高中女生偷拍。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她之後用餘光瞄到阿伯發現被人擋住前方後，就默默收起手機，手機畫面還是相機，而她之後再往前方一看，發現前方站著1名穿著超短裙的女高中生，讓她不僅發毛地聯想「他好像，想拍她的腿，或是裙下風光，被我擋住了」，事後她PO文並指出「我好像保護了一個女生」。

其他網友則留言說，「謝謝你有你真好」、「妹妹好幸運，妳好棒」、「讚喔，女生搭手扶梯真的要小心，所以我穿裙子都走樓梯居多，因為樓梯都沒有人要走」；不過也有人認為是原PO多想了，對方阿伯可能僅是不滿被插隊而已，對此不少網友也留言說「如果能少點樓上某樓的那番言論，這個社會會更美好吧，做好事還要被人酸，拍拍原po」、「不管那個男的是不是真的要偷拍，原po超越他的這件事本來就沒問題」。