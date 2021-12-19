公投前夕，王力宏遭妻子李靚蕾毀滅式爆料，私生活淫亂，召妓、約炮如家常便飯，也讓王力宏優質形象瞬間跌落谷底。對於王力宏遭毀滅式爆料，是否有影響四大公投結果？資深媒體人黃暐瀚分析後認為，公投結果跟王力宏新聞爆發，「一點無關」。原因在於，當藍營喊出「四個同意」的那一天，就已經注定了公投的失敗。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚18日在臉書撰文分析公投案結果，他指出，有時，同溫層太厚，厚到大家都感覺溫暖、安全的時候，就很難發現，同溫層外，還有完全不同的世界。

他指出，如果藍營專注打「不吃萊豬」，如果藍營不要把公投變成「給民進黨教訓」的投票，如果藍營懂得菜市場論述：「我們不要吃萊豬，但可以繼續挺美，繼續投民進黨啊」，那或許，反萊豬公投，今天就有機會過了。

然而，最高曾有68%支持度的反萊豬公投，票開出來，卻只有19%，消失的49%，跑到哪去了？他觀察到，這其中有擔心「惹怒美國」的，有「萊牛其實也吃了九年」的，有「四個同意，藍營就會親中亂台」的，有「愛台灣，就不要讓民進黨受傷」的各種理由，鯨吞蠶食，終究失敗。

黃暐瀚分析，這跟王力宏新聞爆發，一點無關。就算王力宏新聞鬧得再大，如果今天是總統大選，投票率照樣開過70%。不要說70%，只要能開過60%，今天四大公投，至少通過三項。但投票率開不出來，而且「四個不同意」支持者，堅定投票；而「四個同意」的選民，卻意興闌珊。

他坦言，其實，當藍營喊出「四個同意」的那一天，就已經注定了公投的失敗。因為綠營要打藍綠對決，藍營還笨笨的跟著去打「倒閣公投」、「教訓民進黨」！卻不知道，眼前台灣，想要教訓民進黨的，只是少數，不捨民進黨受傷的，遠遠更多。

黃暐瀚進一步表示，國民黨錯估了自己在選民心中的重要性，因為明明藍綠支持度，就是18:28，藍營輸人10%，還敢對決？也誤解了希望教訓民進黨的人口比例，放任公投，變成對決，既是對決，藍營必敗。

最後，黃暐瀚坦言，今天的公投也證明了一件事，那就是「公投綁大選」，有其必要。因為窮盡洪荒之力的民進黨，依舊無法令「不同意」票，單獨開過25％。顯示「不綁大選的公投，此刻在台灣，意義不大」，搞得公投不像公投的樣子。